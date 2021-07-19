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Львов представил новую эмблему клуба
Львовский клуб обновил логотип
pfclviv.com
"Синий и золотой цвета идентифицируют национальную принадлежность как футбольной команды, так и граждан Украины. А еще это традиционные цвета Львова. Красный цвет - цвет команды своего города, цвет "горожан". Символ льва также связываем со Львовом. А еще с чертами, которые присущи команде на поле: храбрость, настойчивость и выносливость.
Лев на логотипе - схематический: он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов. А еще демонстрирует, что мы уверенно закладываем фундамент новой истории ФК "Львов", шаг за шагом будем становиться лучше и уверенно будем двигаться к новым футбольным достижениям.
Корона льва - символ Даниила Галицкого, аллюзивный атрибут исторического достояния, упоминание о "малой родине". Мы не одеваем ее на себя, а определяем ее как высшую цель, к которой будем приближаться с каждой новой полученной наградой.
Форма логотипа - щит. Клуб будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле", - сказано в пояснении клуба.
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