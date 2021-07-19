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Львов представил новую эмблему клуба

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Львовский клуб обновил логотип

Львов представил новую эмблему клуба

pfclviv.com

Новина українською

ФК "Львов" представил новую эмблему клуба.

"Синий и золотой цвета идентифицируют национальную принадлежность как футбольной команды, так и граждан Украины. А еще это традиционные цвета Львова. Красный цвет - цвет команды своего города, цвет "горожан". Символ льва также связываем со Львовом. А еще с чертами, которые присущи команде на поле: храбрость, настойчивость и выносливость.

Лев на логотипе - схематический: он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов. А еще демонстрирует, что мы уверенно закладываем фундамент новой истории ФК "Львов", шаг за шагом будем становиться лучше и уверенно будем двигаться к новым футбольным достижениям.

Корона льва - символ Даниила Галицкого, аллюзивный атрибут исторического достояния, упоминание о "малой родине". Мы не одеваем ее на себя, а определяем ее как высшую цель, к которой будем приближаться с каждой новой полученной наградой.

Форма логотипа - щит. Клуб будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле", - сказано в пояснении клуба.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.07.2021 в 00:18
Хз..... Коронованый лев? В общих чертах не хуже чем было.
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Lowdown-truth (Київ)
20.07.2021 в 00:11
Обгрунтування - справжній шедевр вітчизняного дизайнерсько-менеджерського ремесла))) Бруківка? Клуб захищатиме ворота міста? Золотий колір ідентифікує національну приналежність українців? "Аби замовник оплатив(тм)" А взагалі, мені емблема чомусь навіює думки про Оптімуса Прайма із старих мультиків про Трансформерів
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0
0
Bruce2017 (Philadelphia)
19.07.2021 в 23:53
Нова емблема, на мою думку, додала відтінок солідної команди яку буде представляти ФК Львів, в порівняні з попередньою емблемою.
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+1
-1
wws (Львів)
19.07.2021 в 23:46
Гарно і стильно, чудовий коментар. Респект
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+1
-1
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 23:40
Очень красивая!Респект Львову!
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+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.07.2021 в 23:38
Пумас в цветах Америки.
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+2
-2
avatar
Drovko (Lviv)
19.07.2021 в 23:33
стара емблема краща
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+2
-1


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