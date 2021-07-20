Директор Руха о новом контракте с Ареной Львов: Люди, которые понимают в футболе, поняли, на чьей стороне правда

Исполнительный директор "Руха" Ростислав Пузанский прокомментировал подписание договора аренды стадиона "Арена Львов" .

"Здравый смысл победил, а амбиции отдельных людей отошли на второй план. Нам удалось отстоять свою позицию, которая была твердой с самого начала.

Пошли навстречу стадиону, чтобы он мог зарабатывать, в свою очередь, согласились на те условия, которые устраивали нас.

Люди, которые понимают в футболе и любят его, сделали для себя выводы и поняли, на чьей стороне правда.

Победил футбол, и я благодарен всем, кто приложил руку к этой победе", – сказал Пузанский.