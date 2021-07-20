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Директор Руха о новом контракте с Ареной Львов: Люди, которые понимают в футболе, поняли, на чьей стороне правда
Стороны нашли компромисс
Исполнительный директор "Руха" Ростислав Пузанский прокомментировал
"Здравый смысл победил, а амбиции отдельных людей отошли на второй план. Нам удалось отстоять свою позицию, которая была твердой с самого начала.
Пошли навстречу стадиону, чтобы он мог зарабатывать, в свою очередь, согласились на те условия, которые устраивали нас.
Люди, которые понимают в футболе и любят его, сделали для себя выводы и поняли, на чьей стороне правда.
Победил футбол, и я благодарен всем, кто приложил руку к этой победе", – сказал Пузанский.
Ранее клуб сообщил, что за каждый матч на "Арене Львов" он будет платить 210 тысяч гривен.
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