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Чурко: Месяц ждешь результат переговоров с Шленском, а потом тебе говорят ехать в Мариуполь
Хавбек рассказал, почему в свое время отказался играть в аренде в Мариуполе
Хавбек "
– Насколько я понимаю, с 1 июля ты стал полноценным игроком "Колоса" и больше не принадлежишь "Шахтеру". Почему решил разорвать контракт?
– Я не разрывал. На момент аренды в "Колос" по нему оставалось полгода. Клуб понимал, что летом я стану свободным агентом, поэтому был согласен меня взять с условием, что после аренды контракт автоматически продлится на год.
Год назад у меня было предложение из Польши от "Шленска". Они готовы были заплатить, месяц велись переговоры, но "Шахтер" начал предлагать свои условия, поляки отказались.
Должен был поехать в "Мариуполь", но остался в дубле. Я сказал, что не хочу там больше играть, Не из-за уровня клуба, а из-за тяжелой ситуации в городе. Я много времени там провел, хотел получить новый вызов.
Месяц ждешь результат переговоров с "Шленском" и тебе говорят, что почти все решено, а потом ты не переходишь и тебе говорят ехать в "Мариуполь". Как-то не хотелось. Поэтому остался в дубле, а потом перешел в "Колос".
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