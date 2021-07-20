Чурко: Месяц ждешь результат переговоров с Шленском, а потом тебе говорят ехать в Мариуполь

Хавбек " Колоса " Вячеслав Чурко вспомнил о возможном переходе в польский "Шленск".

– Насколько я понимаю, с 1 июля ты стал полноценным игроком "Колоса" и больше не принадлежишь "Шахтеру". Почему решил разорвать контракт?

– Я не разрывал. На момент аренды в "Колос" по нему оставалось полгода. Клуб понимал, что летом я стану свободным агентом, поэтому был согласен меня взять с условием, что после аренды контракт автоматически продлится на год.

Год назад у меня было предложение из Польши от "Шленска". Они готовы были заплатить, месяц велись переговоры, но "Шахтер" начал предлагать свои условия, поляки отказались.

Должен был поехать в "Мариуполь", но остался в дубле. Я сказал, что не хочу там больше играть, Не из-за уровня клуба, а из-за тяжелой ситуации в городе. Я много времени там провел, хотел получить новый вызов.

Месяц ждешь результат переговоров с "Шленском" и тебе говорят, что почти все решено, а потом ты не переходишь и тебе говорят ехать в "Мариуполь". Как-то не хотелось. Поэтому остался в дубле, а потом перешел в "Колос".