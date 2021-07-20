СМИ: Текст регламента УПЛ пропал с сайта организации из-за новой эмблемы и слоганов

На днях с сайта Украинской Премьер-Лиги исчез текст регламента проведения нового чемпионата для команд высшего дивизиона.

По информации Meta-ratings, это связано с новым пунктом в регламенте о размещении на футболках всех команд УПЛ эмблемы со слоганами "Слава Украине! Героям слава!". В первоначальном варианте была размещена эмблема, которая не была утверждена исполкомом УАФ. Эмблема будет доработана в ближайшее время и текст регламента снова появится на сайте УПЛ.

По имеющейся информации, кардинальных изменений от первоначального варианта в новой эмблеме не будет. Как и ранее, клубы УПЛ должны будут наносить ее на центр футболки на груди. На руку сбоку запрещено, поскольку эти места на форме заняты спонсорами клубов и УПЛ.

Напомним, что ранее было принято решение о том, что клубы Премьер-лиги в сезоне 2021/2022 годов будут обязаны выступать с эмблемой Украинской ассоциации футбола, которая содержит лозунги "Слава Украине" и "Героям слава!".