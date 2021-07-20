Новичок Металлиста 1925 Квакич: УПЛ - хорошая лига, сильные команды

Новичок " Металлиста 1925 ", боснийский защитник Амар Квакич прокомментировал переход в украинский клуб.

"Я родился в Австрии, а мои папа и мама – в Боснии и Герцеговине. Я всю свою жизнь был в Австрии. Там ходил в школу, там мои друзья. Но мое сердце было с Боснией, поэтому играю за сборную этой страны. Очень горжусь этим.

Знаю, что в Украине хорошая лига, сильные команды. Это сложная лига, потому что каждая команда очень хорошая. Знаю, что у "Металлиста-1925" большой стадион, хорошие болельщики. Это все поможет мне стать более качественным игроком.

Здесь сильнее игроки, сильнее лига. Считаю, это хороший шаг для меня. Еду в Украину, в "Металлист 1925", чтобы играть в элитном дивизионе. Не волнуюсь о переезде. Сконцентрирован, чтобы делать все, что могу, для своего нового клуба и самого себя.

Я силовой центральный защитник. Также могу играть правого защитника и центрального хавбека. Могу отдавать длинные передачи, выигрывать верховую борьбу, принимать быстрые решения, люблю играть в быстрый футбол", – сказал Квакич.