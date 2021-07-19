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Шахтер за 6 млн евро договорился о трансфере защитника Интернасьонала

Премьер-лига
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(1 голосов)

Винисиус Тобиас станет игроком Шахтера после того, как ему исполнится 18

Шахтер за 6 млн евро договорился о трансфере защитника Интернасьонала

internacional.com.br

Новина українською

"Шахтер" договорился о трансфере 17-летнего защитника "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.

Трансфер официально будет подтвержден либо зимой, либо летом 2022-го, когда парню исполнится 18 лет (23 февраля).

Донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будут выплачены в феврале 2022 года.

Также в контракте прописаны возможные бонусы, которые держатся в секрете.

Ранее сообщалось, что Винисиус может стать частью сделки по Тайсону, которого "Шахтер" бесплатно отпустил в "Интер" этой весной.

Отметим, что Винисиус еще не заигран за первую команду "Интера", но считается одним из главных талантов команды. Ранее бразильские СМИ приписывали интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.07.2021 в 00:14
Супер!
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Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 00:02
Укр.игроки будет в Кротовне?
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