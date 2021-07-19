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Шахтер за 6 млн евро договорился о трансфере защитника Интернасьонала
Винисиус Тобиас станет игроком Шахтера после того, как ему исполнится 18
internacional.com.br
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Трансфер официально будет подтвержден либо зимой, либо летом 2022-го, когда парню исполнится 18 лет (23 февраля).
Донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будут выплачены в феврале 2022 года.
Также в контракте прописаны возможные бонусы, которые держатся в секрете.
Ранее сообщалось, что Винисиус
Отметим, что Винисиус еще не заигран за первую команду "Интера", но считается одним из главных талантов команды. Ранее бразильские СМИ приписывали интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".
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