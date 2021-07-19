Шахтер за 6 млн евро договорился о трансфере защитника Интернасьонала

" Шахтер " договорился о трансфере 17-летнего защитника "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.

Трансфер официально будет подтвержден либо зимой, либо летом 2022-го, когда парню исполнится 18 лет (23 февраля).

Донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будут выплачены в феврале 2022 года.

Также в контракте прописаны возможные бонусы, которые держатся в секрете.

Ранее сообщалось, что Винисиус может стать частью сделки по Тайсону , которого "Шахтер" бесплатно отпустил в "Интер" этой весной.

Отметим, что Винисиус еще не заигран за первую команду "Интера", но считается одним из главных талантов команды. Ранее бразильские СМИ приписывали интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".