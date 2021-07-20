Десна уступила в спарринге черкасскому ЛНЗ

19 июля состоялся контрольный матч между представителем УПЛ "Десной" и черкасским "ЛНЗ".

"Северяне" уступили в этом спарринге со счетом 0:2, дважды пропустив во втором тайме.

Контрольный матч

"Десна" - "ЛНЗ" 0:2

Голы: Замуренко, 54, Войцеховский, 73.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче "Десна" обыграла "Верес" (2:0). Добавим, что вскоре в новом сезоне "ЛНЗ" дебютирует во Второй лиге. В июне команда Юрия Бакалова стала чемпионом Украины среди аматоров.