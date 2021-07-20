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Десна уступила в спарринге черкасскому ЛНЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Дебютант Второй лиги оказался сильнее северян

Десна уступила в спарринге черкасскому ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

19 июля состоялся контрольный матч между представителем УПЛ "Десной" и черкасским "ЛНЗ".

"Северяне" уступили в этом спарринге со счетом 0:2, дважды пропустив во втором тайме.

Контрольный матч

"Десна" - "ЛНЗ" 0:2

Голы: Замуренко, 54, Войцеховский, 73.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче "Десна" обыграла "Верес" (2:0). Добавим, что вскоре в новом сезоне "ЛНЗ" дебютирует во Второй лиге. В июне команда Юрия Бакалова стала чемпионом Украины среди аматоров.

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В статье: Десна (Чернигов) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
20.07.2021 в 08:49
уровень упл возростает с каждым днем
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0
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.07.2021 в 08:06
Ганьба
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0
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