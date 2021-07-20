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Черноморец подписал новое соглашение с лидером

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок продолжит защищать цвета "моряков"

Черноморец подписал новое соглашение с лидером

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян продлил сотрудничество с одесской командой.

Детали контракта 24-летнего футболиста не сообщаются.

В минувшем сезоне Авагимян за "моряков" провел 29 матчей, забил 8 голов и отметился шестью результативными передачами.

Артур - воспитанник академии "Шахтера". Ранее выступал за "Мариуполь", Шахтер, киевский "Арсенал" и армянский "Алашкерт".

Напомним, по итогам минувшей кампании "Черноморец" обеспечил себе выход в Премьер-лигу.

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В статье: Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Источник:
ФК Черноморец

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serui97 (gert)
20.07.2021 в 08:25
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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