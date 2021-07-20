Премьер-лига
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Черноморец подписал новое соглашение с лидером
Игрок продолжит защищать цвета "моряков"
Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян продлил сотрудничество с одесской командой.
Детали контракта 24-летнего футболиста не сообщаются.
В минувшем сезоне Авагимян за "моряков" провел 29 матчей, забил 8 голов и отметился шестью результативными передачами.
Артур - воспитанник академии "Шахтера". Ранее выступал за "Мариуполь", Шахтер, киевский "Арсенал" и армянский "Алашкерт".
Напомним, по итогам минувшей кампании "Черноморец" обеспечил себе выход в Премьер-лигу.
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Источник:ФК Черноморец
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serui97 (gert)
20.07.2021 в 08:25
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