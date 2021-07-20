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Спортдир ДАК: Ждем визу для вылета Рамиреса в Украину, сделка будет закрыта в течение этой недели
Венесуэлец в ближайшее время станет игроком украинского клуба
Фото: dac1904.sk
Спортивный директор "ДАК" Ян ван Даэле прокомментировал трансфер нападающего Эрика Рамиреса в один из клубов Украины.
"Трансфер Рамиреса в "Рубин" уже был согласован, но по непонятным для нас причинам все сорвалось.
Мы ведем переговоры с еще одним клубом, но сказать о ком конкретно речь не могу. Предложение не такое хорошее, как у "Рубина", но все равно заманчивое.
Сделка будет закрыта в течение этой недели. Пока ждем получение визы в Украину, после чего Рамирес сможет пройти медосмотр", – сказал ван Даэле.
Источник отмечает, что заинтересованный клуб - киевское "Динамо", которое собирается заплатить за переход 22-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.
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