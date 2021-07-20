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Спортдир ДАК: Ждем визу для вылета Рамиреса в Украину, сделка будет закрыта в течение этой недели

Премьер-лига
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Венесуэлец в ближайшее время станет игроком украинского клуба

Спортдир ДАК: Ждем визу для вылета Рамиреса в Украину, сделка будет закрыта в течение этой недели

Фото: dac1904.sk

Новина українською

Спортивный директор "ДАК" Ян ван Даэле прокомментировал трансфер нападающего Эрика Рамиреса в один из клубов Украины.

"Трансфер Рамиреса в "Рубин" уже был согласован, но по непонятным для нас причинам все сорвалось.

Мы ведем переговоры с еще одним клубом, но сказать о ком конкретно речь не могу. Предложение не такое хорошее, как у "Рубина", но все равно заманчивое.

Сделка будет закрыта в течение этой недели. Пока ждем получение визы в Украину, после чего Рамирес сможет пройти медосмотр", – сказал ван Даэле.

Источник отмечает, что заинтересованный клуб - киевское "Динамо", которое собирается заплатить за переход 22-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

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В статье: Динамо (Киев) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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Источник:
sportnet.sme.sk

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