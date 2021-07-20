Спортдир ДАК: Ждем визу для вылета Рамиреса в Украину, сделка будет закрыта в течение этой недели

Спортивный директор "ДАК" Ян ван Даэле прокомментировал трансфер нападающего Эрика Рамиреса в один из клубов Украины.

"Трансфер Рамиреса в "Рубин" уже был согласован, но по непонятным для нас причинам все сорвалось.

Мы ведем переговоры с еще одним клубом, но сказать о ком конкретно речь не могу. Предложение не такое хорошее, как у "Рубина", но все равно заманчивое.

Сделка будет закрыта в течение этой недели. Пока ждем получение визы в Украину, после чего Рамирес сможет пройти медосмотр", – сказал ван Даэле.