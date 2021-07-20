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Бывший игрок Зари перешел в клуб из Словакии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Андрейс Цыганикс продолжит карьеру в "ДАК 1904"

Бывший игрок Зари перешел в клуб из Словакии

Фото: ДАК 1904

Новина українською

Экс-защитник "Зари" Андрейс Цыганикс подписал контракт со словацким клубом "ДАК 1904".

Отмечается, что трудовое соглашение 24-летнего футболиста с новым клубом будет рассчитано на два года - до лета 2023-го.

Добавим, что состав украинской команды латвиец покинул, разорвав контракт по обоюдному согласию.

Цыганикс перешел в луганскую "Зарю" зимой 2020 года. За это время футболист провел 29 матчей и отличился одной результативной передачей.

Напомним, что за "ДАК 1904" выступает украинский защитник Даниил Бескоровайный.

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В статье: Заря (Луганск) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Андрейс Цыганикс
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.07.2021 в 09:11
Заря, не устанет усиливаться перед ЛЕ.
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