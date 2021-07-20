Бывший игрок Зари перешел в клуб из Словакии

Экс-защитник "Зари" Андрейс Цыганикс подписал контракт со словацким клубом "ДАК 1904".

Отмечается, что трудовое соглашение 24-летнего футболиста с новым клубом будет рассчитано на два года - до лета 2023-го.

✍️ Welcome, Andrejs Ciganiks!



The twenty-four-year-old Latvian left-back arrives from Ukrainian side @FCZoryaOfficial and has signed a two-year contract with our club.



???????? pic.twitter.com/ye5vIKzh8Y — DAC 1904 (@DAC_1904) July 19, 2021

Добавим, что состав украинской команды латвиец покинул, разорвав контракт по обоюдному согласию.

Цыганикс перешел в луганскую "Зарю" зимой 2020 года. За это время футболист провел 29 матчей и отличился одной результативной передачей.

Напомним, что за "ДАК 1904" выступает украинский защитник Даниил Бескоровайный.