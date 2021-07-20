Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший игрок Зари перешел в клуб из Словакии
Андрейс Цыганикс продолжит карьеру в "ДАК 1904"
Фото: ДАК 1904
Экс-защитник "Зари" Андрейс Цыганикс подписал контракт со словацким клубом "ДАК 1904".
Отмечается, что трудовое соглашение 24-летнего футболиста с новым клубом будет рассчитано на два года - до лета 2023-го.
✍️ Welcome, Andrejs Ciganiks!— DAC 1904 (@DAC_1904) July 19, 2021
The twenty-four-year-old Latvian left-back arrives from Ukrainian side @FCZoryaOfficial and has signed a two-year contract with our club.
???????? pic.twitter.com/ye5vIKzh8Y
Добавим, что состав украинской команды латвиец покинул, разорвав контракт по обоюдному согласию.
Цыганикс перешел в луганскую "Зарю" зимой 2020 года. За это время футболист провел 29 матчей и отличился одной результативной передачей.
Напомним, что за "ДАК 1904" выступает украинский защитник Даниил Бескоровайный.
Популярное сейчас
- Звездный футболист АПЛ арестован из-за действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних
- ФИФА ответила на критику о внесении разительных перемен в правила футбольного матча
- Шахтер за 6 млн евро договорился о трансфере защитника Интернасьонала
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо побеждает Этуаль, Заря сильнее Днепра-1, а Десна - Вереса
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма