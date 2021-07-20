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Динамо вернется в Киев после спарринга с Вильярреалом
Киевляне сыграют еще три товарищеских матча
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Сегодня, 20 июля "Динамо" проведет спарринг против "Атлетика" из Бильбао, после чего отправится на дополнительный третий мини-сбор в Австрию.
23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унионом" в 18:00.
А 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом". Начало - в 17:30.
После этого динамовцы вернутся в Киев и продолжат работу на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе.
Напомним, что "Динамо" начнет сезон УПЛ домашним поединком против "Вереса" 1 августа. Начало игры - в 19:30.
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