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Динамо вернется в Киев после спарринга с Вильярреалом

Премьер-лига
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Киевляне сыграют еще три товарищеских матча

Динамо вернется в Киев после спарринга с Вильярреалом

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня, 20 июля "Динамо" проведет спарринг против "Атлетика" из Бильбао, после чего отправится на дополнительный третий мини-сбор в Австрию.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унионом" в 18:00.

А 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом". Начало - в 17:30.

После этого динамовцы вернутся в Киев и продолжат работу на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе.

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Напомним, что "Динамо" начнет сезон УПЛ домашним поединком против "Вереса" 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал Унион (Берлин)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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