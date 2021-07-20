Динамо вернется в Киев после спарринга с Вильярреалом

Сегодня, 20 июля "Динамо" проведет спарринг против "Атлетика" из Бильбао, после чего отправится на дополнительный третий мини-сбор в Австрию.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унионом" в 18:00.

А 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом". Начало - в 17:30.

После этого динамовцы вернутся в Киев и продолжат работу на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе.

Напомним, что "Динамо" начнет сезон УПЛ домашним поединком против "Вереса" 1 августа. Начало игры - в 19:30.