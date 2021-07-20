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Динамо - Атлетик: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(9 голосов)

Чемпион Украины против обладателя Суперкубка Испании

Динамо - Атлетик: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 20.07.2021
"Динамо" 16:00 "Атлетик"

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В статье: Атлетик (Бильбао) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
20.07.2021 в 17:17
Джерсон з гнiдого став чалим.
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shat (киев)
20.07.2021 в 16:48
убогий футбол , тупые навесы в никуда , и это при бездарной игре головой , ни одного удара по воротам , деграданты
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