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Патрик: Думаю, Шахтер уже близок к идеалу

Премьер-лига
(1 голосов)

Дончане продолжают подготовку к новому сезону

Патрик: Думаю, Шахтер уже близок к идеалу

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик рассказал, чего ожидает от старта нового сезона.

"Думаю, мы уже очень близко к идеалу. Понятно, что каждый матч чемпионата отличается, как и темп игры, каждой тренировки. Думаю, с каждой встречей доберемся до наилучшей физической формы.

Конечно, за эту неделю еще кое в чем прибавим. Но в любом случае мы уже понимаем хорошо идеи тренера. Надеемся, в первом матче будем уже максимально подготовленными.

Мы работаем очень интенсивно уже достаточно долгое время. Вместе с командой готовимся, чтобы быть наиболее готовыми в еврокубках и не только. Уверен, команда будет хорошо подготовлена.

Все матчи важны. Должны готовиться одинаково лучшим образом ко всем встречам. Цель у нас одна – побеждать в чемпионате и еврокубках. Ко всем матчам нужно подходить серьезно", – сказал Патрик.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar News

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