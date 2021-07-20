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Патрик: Думаю, Шахтер уже близок к идеалу
Дончане продолжают подготовку к новому сезону
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик рассказал, чего ожидает от старта нового сезона.
"Думаю, мы уже очень близко к идеалу. Понятно, что каждый матч чемпионата отличается, как и темп игры, каждой тренировки. Думаю, с каждой встречей доберемся до наилучшей физической формы.
Конечно, за эту неделю еще кое в чем прибавим. Но в любом случае мы уже понимаем хорошо идеи тренера. Надеемся, в первом матче будем уже максимально подготовленными.
Мы работаем очень интенсивно уже достаточно долгое время. Вместе с командой готовимся, чтобы быть наиболее готовыми в еврокубках и не только. Уверен, команда будет хорошо подготовлена.
Все матчи важны. Должны готовиться одинаково лучшим образом ко всем встречам. Цель у нас одна – побеждать в чемпионате и еврокубках. Ко всем матчам нужно подходить серьезно", – сказал Патрик.
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