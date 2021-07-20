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Известна причина, по которой Рамирес выбрал Динамо, а не Рубин

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В ближайшее время венесуэлец станет игроком украинского клуба

Известна причина, по которой Рамирес выбрал Динамо, а не Рубин

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес, который в ближайшее время станет игроком киевского "Динамо", не перешел в "Рубин" из-за отказа отдавать половину зарплаты казанскому клубу. Об этом заявил украинский журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

Также источник отмечает, сумма трансфера составит 1,75 миллиона евро.

Напомним, ранее СМИ информировали, что 22-летний футболист не перешел в казанский клуб из-за проблем при медосмотре.

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В статье: Динамо (Киев) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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Комментарии (8)
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команид (Киев)
20.07.2021 в 14:59
В рашке наверное всё через откаты работает
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+1
0
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ascent (Луксор)
20.07.2021 в 14:29
Неужели с детства болел за Динамо?
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
20.07.2021 в 15:35
за рубин точно не болел...
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0
0
ratio (Дн-жинск)
20.07.2021 в 14:09
Ходили слухи что подобное было при Бердыеве. Вот Бурбас и решил попиариться. Не под столом же он там сидел во время переговоров. А сам Рамирес вроде ничего такого не заявлял. Так что пшик и фейк.
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+1
-4
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Просто Квашин (Харьков)
20.07.2021 в 15:37
быдло и холуи всегда барина защищали.... молодец !
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
20.07.2021 в 14:02
Що там в рубіні за практика із зарплатою?
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
20.07.2021 в 14:21
Віддавати "на благочинність".
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+2
0
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alex 66 (Кременчук)
20.07.2021 в 15:08
Там "Суварстроит"
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0
0


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