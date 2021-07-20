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Известна причина, по которой Рамирес выбрал Динамо, а не Рубин
В ближайшее время венесуэлец станет игроком украинского клуба
Фото: dynamo.kiev.ua
Нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес, который в ближайшее время станет игроком киевского "Динамо", не перешел в "Рубин" из-за отказа отдавать половину зарплаты казанскому клубу. Об этом заявил украинский журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.
Также источник отмечает, сумма трансфера составит 1,75 миллиона евро.
Рамірес обійдеться у 1,75 млн. Конкуренцію Динамо виграло у Гента, де форварда бачили заміною Яремчуку. В Рубін венесуельця не взяли нібито через провалений медогляд. Хоча є інша версія. Що гравець відмовився віддавати половину офіційної місячної зарплати - там це звична практика— Igor Burbas (@iburbas) July 19, 2021
Напомним, ранее СМИ информировали, что 22-летний футболист не перешел в казанский клуб из-за проблем при медосмотре.
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