Известна причина, по которой Рамирес выбрал Динамо, а не Рубин

Нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес, который в ближайшее время станет игроком киевского "Динамо", не перешел в "Рубин" из-за отказа отдавать половину зарплаты казанскому клубу. Об этом заявил украинский журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

Также источник отмечает, сумма трансфера составит 1,75 миллиона евро.

Рамірес обійдеться у 1,75 млн. Конкуренцію Динамо виграло у Гента, де форварда бачили заміною Яремчуку. В Рубін венесуельця не взяли нібито через провалений медогляд. Хоча є інша версія. Що гравець відмовився віддавати половину офіційної місячної зарплати - там це звична практика — Igor Burbas (@iburbas) July 19, 2021

Напомним, ранее СМИ информировали, что 22-летний футболист не перешел в казанский клуб из-за проблем при медосмотре.