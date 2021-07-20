Караваев: Нагрузка в Динамо тяжелее, чем в сборной

Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал о первых днях работы с командой на сборе после участия в составе сборной Украины на чемпионате Европы.

- Для команды это уже третий переезд, для тебя лично - второй. Расскажи о своих впечатлениях, готов врываться в бой вместе с "Динамо"?

- Такой режим, можно сказать, выездных игр - постоянно переезжаем, тренируемся. Но нам не привыкать, мы всю жизнь в футболе, все время ездим - то дома играем, то на выезде. Мы профессиональные футболисты и должны относиться к этому нормально, а также быть готовыми тренироваться и играть в любом месте и при любых условиях. Поскольку самое главное - это то, что мы выходим на поле и делаем на нем. Поэтому работаем, готовимся, и все мысли о первой официальной игре.

- Такое впечатление, что все эти переезды были продуманы заранее, чтобы держать команду в тонусе, ведь "Динамо" будет выступать в еврокубках и на внутренней арене, и за неделю может быть по два выезда.

- У Мистера огромный опыт в футболе, не знаю даже, есть ли кто-то, у кого больше на данный момент, и он многое знает. Уверен, что это не зря, все запланировано. Нужно это принять и от этого отталкиваться. Есть свои плюсы, ведь мы будем играть с очень серьезными соперниками, это хороший опыт, мы постоянно будем в тонусе, и таких игр нам не хватает в чемпионате. Это то, что надо, и тренерский штаб, уверен, добивался того, чтобы мы играли с серьезными соперниками. Плюс фактически мы играем на выезде, поэтому двойная мотивация, ведь работаем под прессингом.

- Ты уже прошел много тренировочных сборов. Где чувствуешь себя комфортнее - Швейцария, Австрия, Франция?

- Если посмотреть, то за все время в футболе больше всего сборов было в Турции - это наиболее популярное место для сборов, обычно зимних. В целом же везде комфортно, главное, чтобы были качественные тренировочные поля и условия для восстановления во избежание травм. К любому месту можно привыкнуть и приноровиться. Как говорит тренерский штаб, мы постоянно переезжаем, поэтому должны быть к этому готовы.

- Удалось ли уже эмоционально переключиться с Евро-2020 на клубные дела?

- Да. После сборной хотелось отдохнуть – и Мистер предоставил нам эту возможность. 10 дней отпуска – это как раз такой период, за который ты не успеешь растерять физические кондиции. Но главное было перезагрузиться эмоционально, развеяться, побыть с семьей. Полностью сфокусироваться на отдыхе и забыть о футболе на эти 10 дней.

После нашего приезда в команду Мистер сразу же сказал, что после двухмесячного пребывания в сборной, где другие требования, нужно перестраиваться на работу в клубе. Тренировочные сборы и контрольные игры – это то, что нам нужно. Уверен, что времени хватит, чтобы перестроиться. В команде остались те же требования, что и были. Главное – их вспомнить и выполнять. Поэтому переключились быстро.

- Насколько нагрузки в сборной отличаются от нагрузок в киевском "Динамо"?

- В сборной у нас шла подготовка к официальным играм. Да, в первую неделю там была функциональная подготовка, но когда начались матчи, мы работали уже в облегченном режиме и готовились к играм. А в "Динамо" все сборы – для функциональной подготовки, даже игры мы проводим под нагрузками. Поэтому здесь на сборах, конечно же, тяжелее.

- Учитывая, что отпуск был коротким, быстрее наберете физическую форму?

- Да, потому что не чувствуется сильного физического опустошения, когда у тебя нет силы и ты начинаешь с нуля. На протяжении одного-двух дней мы выполняли беговую и силовую работу, и на третий день провели игру с "Этуалем". Были готовы уже на 70-80% в функциональном плане. Конечно, есть мышечная усталость, ведь это сборы и мы работаем под нагрузками. Уверен, что через неделю будем готовы уже на сто процентов.

- С каким настроением вернулись в Украину после Евро-2020?

- Вернулись с хорошим настроением. Не сказал бы, что была какая-то эйфория – все произошло быстро. Мы проделали хороший путь на турнире, а вернувшись домой и увидев семью – получили еще больше положительных эмоций. Приехав на сборы, снова получили позитив, потому что уже давно не виделись с ребятами. Такое хорошее настроение только помогает в работе.

- Сейчас на сборах работает много игроков, конкуренция перед новым сезоном возросла…

- Это очень здорово. Каждый должен быть в тонусе и чувствовать конкуренцию, ведь без конкуренции не будет прогресса. На каждую позицию у нас претендуют по два-три игрока, и это здорово, ведь мотивирует каждого футболиста прибавлять. А когда ты прибавляешь, то и команда в целом растет. Это большой плюс", - сказал Караваев.