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СМИ: Шахтер интересовался венесуэльцем, который в ближайшее время перейдет в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Рамирес мог продолжить карьеру и в казанском "Рубине"

СМИ: Шахтер интересовался венесуэльцем, который в ближайшее время перейдет в Динамо

Фото: ДАК 1904

Новина українською

Форвардом словацкого "ДАК 1904" Эриком Рамиресом, который в ближайшее время станет игроком киевского "Динамо", интересовался еще один украинский клуб.

По информации ta3.com, 22-летний футболист входил в сферу интересов донецкого "Шахтера". Правда источник не сообщает подробности заинтересованности горняков к нападающему.

Добавим, что Рамирес мог перейти в казанский "Рубин", но трансфер венесуэльца сорвался из-за проблем при медосмотре. Также журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас заявлял, что игрок не перешел в российскую команду из-за отказа отдавать половину зарплаты казанскому клубу.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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Источник:
ta3.com

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
20.07.2021 в 15:28
Як можуть бути проблеми з медоглядом в Рубін, а у Динамо вони відсутні? Виходить ДК купує травмованого венесуельця, або футболіста в якого є проблеми з здоров'ям.
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