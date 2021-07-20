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СМИ: Шахтер интересовался венесуэльцем, который в ближайшее время перейдет в Динамо
Рамирес мог продолжить карьеру и в казанском "Рубине"
Фото: ДАК 1904
Форвардом словацкого "ДАК 1904" Эриком Рамиресом, который в ближайшее время станет игроком киевского "Динамо", интересовался еще один украинский клуб.
По информации ta3.com, 22-летний футболист входил в сферу интересов донецкого "Шахтера". Правда источник не сообщает подробности заинтересованности горняков к нападающему.
Добавим, что Рамирес мог перейти в казанский "Рубин", но трансфер венесуэльца сорвался из-за проблем при медосмотре. Также журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас заявлял, что игрок не перешел в российскую команду из-за отказа отдавать половину зарплаты казанскому клубу.
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