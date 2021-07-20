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Александрия усилилась экс-нападающим Николаева

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение подписано на один сезон

Александрия усилилась экс-нападающим Николаева

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" подписала контракт с нападающим Владимиром Одарюком.

Соглашение 27-летнего игрока рассчитано на один год.

Владимир - воспитанник полтавской "Ворсклы", в составе которой он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

Минувший сезон футболист провел в МФК "Николаев". На счету форварда 8 забитых голов и шесть результативных передач в 31 матче Первой лиги.

Одарюк известен по выступлениям также за "Горняк - Спорт" (Горишние Плавни).

Напомним, что ранее "Александрия" подписала аргентинского форварда Клаудио Спинелли.

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В статье: ФК Александрия Владимир Одарюк
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 15:29
Пойдет!Удачи!
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