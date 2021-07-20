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Цыганков, Де Пена и Дубинчак выйдут в старте Динамо на спарринг с Атлетиком
Поединок начнется в 16:00
fcdynamo.kiev.ua
Стал известный состав киевского "Динамо" на товарищеский матч с испанской командой "Атлетик" из Бильбао, который состоится сегодня в рамках предсезонных сборов.
Состав "Динамо": Бойко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Вербич.
Напомним, что 18 июля состоялся матч "Динамо" - "Этуаль", в котором киевляне одержали победу - 2:1. Голы на счету Леднева и Гармаша.
Игра начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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