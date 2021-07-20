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Сикан: Шахтер готов к сезону на 99%

Премьер-лига
(1 голосов)

Старт УПЛ уже на этих выходных

Сикан: Шахтер готов к сезону на 99%

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан поделился мнением о готовности команды к новому сезону.

"Тяжело, но думаю, тренерский штаб рассчитывает на наш физический стимул, как мы готовы. Они видят по тренировкам, кто как себя чувствует. Думаю, команда почти готова, на 99%. Осталось провести спарринг против "Оболони", выиграть и начать хороший путь в чемпионате", – сказал Сикан.

Напомним, что контрольный поединок "Шахтер" – "Оболонь" состоится во вторник, 20 июля. Начало в 18:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Комментарии (3)
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СТОП крот (Киев)
20.07.2021 в 17:18
Шахтер Сао-Паоло. Позор Украинского футбола вместе с арендуполем
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0
-2
aleks68
20.07.2021 в 17:26
позор украинского футбола-дЫнамо и его звёзды- брёвна.прикрой хлебало дырявое чмо
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+1
-1
СТОП крот (Киев)
20.07.2021 в 17:31
В отличие от вашего черномазого го*на, Динамовцы играют за сборную своей страны)
0
0


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