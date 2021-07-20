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Сикан: Шахтер готов к сезону на 99%
Старт УПЛ уже на этих выходных
shakhtar.com
Форвард "
"Тяжело, но думаю, тренерский штаб рассчитывает на наш физический стимул, как мы готовы. Они видят по тренировкам, кто как себя чувствует. Думаю, команда почти готова, на 99%. Осталось провести спарринг против "Оболони", выиграть и начать хороший путь в чемпионате", – сказал Сикан.
Напомним, что контрольный поединок "Шахтер" – "Оболонь" состоится во вторник, 20 июля. Начало в 18:00.
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