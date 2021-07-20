Сикан: Шахтер готов к сезону на 99%

Форвард " Шахтера " Даниил Сикан поделился мнением о готовности команды к новому сезону.

"Тяжело, но думаю, тренерский штаб рассчитывает на наш физический стимул, как мы готовы. Они видят по тренировкам, кто как себя чувствует. Думаю, команда почти готова, на 99%. Осталось провести спарринг против "Оболони", выиграть и начать хороший путь в чемпионате", – сказал Сикан.