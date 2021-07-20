Андрей Телесненко: Такого еще никогда не было, чтобы Киев был во главе футбола в Одессе. Это недопустимо

Как уже сообщалось, в конце минувшей недели перед контрольным матчем "моряков" с "Николаевом" на клубной базе "Черноморца" в Совиньоне собралась большая группа болельщиков, у которой состоялся откровенный разговор с представителями одесской команды. Суть его сводилась к нежеланию видеть в клубе столичный динамовский десант, состоящий из трех представителей тренерского штаба во главе с Юрием Морозом и группы бывших игроков молодежной команды "Динамо". В их адрес прозвучал ультиматум: мол, если вы не покинете "Черноморец", активные болельщики оставляют за собой право срывать домашние матчи.

Что думает по этому поводу воспитанник одесского футбола, в прошлом игрок, а затем и тренер "Черноморца" Андрей Телесненко, корреспондент UA-Футбол поинтересовался у него накануне.

- Такого еще никогда не было, чтобы Киев был во главе футбола в Одессе, - сетует Телесненко. – Лично для меня, при всем уважении к Юрию Морозу, Сергею Шматоваленко и Андрею Анненкову, которых я давно знаю и с которыми не раз пересекался на футбольном поле, а со вторым из них вместе играли за сборную Украины, это недопустимо. Поэтому целиком поддерживаю наших болельщиков. Я одессит, всю спортивную жизнь прожил с "Черноморцем", причем в разных ситуациях. Но чтобы под кого-то подстраиваться и вести политику под чьи-то дела – нет, такого быть не должно! Нужно уважать историю клуба и память о тех футболистах и тренерах, которые бились за честь клуба, города, болельщиков и свое доброе имя, и которых уже нет с нами. Я только за "Черноморец", который одесский. Другого мнения у меня быть не может, да и никогда не будет.

- Каким вам видится развитие событий после болельщицкого ультиматума?

- Даже не знаю, как именно поведут себя руководители одесского клуба в данный момент. Но как бы там ни было, а они должны прислушаться к мнению людей, которые в Одессе живут и которые знают "Черноморец" много лет и всей душой болеют за него. Что тут еще говорить: "Черноморец" должен быть "Черноморцем", а Одесса – Одессой. Могу сказать, что Одесса без "Черноморца" - это не Одесса. Точно так же, как и наоборот.

- Приходилось слышать мнение, будто вариант альянса "Черноморца" с киевским "Динамо" в кризисный период одесского клуба стал для него своего рода спасительной соломинкой…

- Не думаю, что "Черноморец" мог бы исчезнуть с футбольной карты Украины. Насколько мне известно, были и есть покупатели, готовые взять клуб под свое крыло. С тем, чтобы сохранить его для Одессы. "Черноморец" - легендарная команда, у которой масса болельщиков по всему миру – в США, Израиле, Канаде, Германии, Австралии и многих других странах. Она попросту не имеет права прекратить свое существование. Тем более сейчас, когда настало время возрождений. Слава Богу, возродился "Кривбасс", а вот "Карпаты", увы, пропали. Правда, насколько я знаю, львовский клуб намерен возродиться со Степаном Юрчишиным и Андреем Тлумаком. Это же можно сказать и о симферопольской "Таврии" с Сергеем Пучковым во главе. Оба этих клуба стараются вернуть былую славу, и этот факт не может не радовать. А вот что касается миллионной Одессы, в которой первой зародился футбол на территории нынешней Украины, то не хотелось бы, чтобы ее постигла неутешительная участь. Это ведь наш украинский "Черноморец", а не болгарский или российский! Единственный и неповторимый. Он был, есть и будет.