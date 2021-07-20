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Заря страдает, Олимпик совсем не жертва. Распределение судейских ошибок по командам УПЛ в сезоне 2020/21

Премьер-лига
(2 голосов)

На борьбу Динамо и Шахтера судейские ошибки не повлияли

Заря страдает, Олимпик совсем не жертва. Распределение судейских ошибок по командам УПЛ в сезоне 2020/21

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол на основе собственных наблюдений и собственной статистики подводит итоги судейства сезона 2020/21. Одним из разделов этих итогов является анализ судейских ошибок на распределение их на команды – в пользу и против.

Ниже приведена подобная статистика.

Распределение результативных ошибок арбитров по командам (с учетом матчей Кубка и Суперкубка Украины) в сезоне 2020/21

Ошибки в пользу команд:
  • "Колос" – 11;
  • "Ворскла" – 10;
  • "Львов" – 10;
  • "Шахтер" – 9;
  • "Рух" – 9;
  • "Десна" – 8;
  • "Минай" – 7;
  • "Динамо" – 6;
  • "Александрия" – 6;
  • "Днепр-1" – 6;
  • "Олимпик" – 5;
  • "Ингулец" – 3;
  • "Мариуполь" – 2;
  • "Заря" – 2.

Ошибки против команд:

  • "Заря" – 13;
  • "Колос" – 10;
  • "Мариуполь" – 8;
  • "Динамо" – 8;
  • "Ворскла" – 8;
  • "Десна" – 8;
  • "Олимпик" – 7;
  • "Шахтер" – 6;
  • "Днепр-1" – 6;
  • "Минай" – 5;
  • "Александрия" – 5;
  • "Ингулец" – 4;
  • "Львов" – 3;
  • "Рух" – 3.

Уже стало традицией отмечать, что часто ошибаются против "Зари". Зато в ее пользу – мало ошибок. "Колос" традиционно неудобная для судей команда: и в ее пользу, и против нее часто ошибаются, что свидетельствует о сложности матчей с участием ковалевцев для арбитража.

"Шахтер" получил от судейских ошибок небольшой профит, "Динамо", наоборот, немного пострадало, хотя говорить, что судейские решения как-то повлияли на итог борьбы за чемпионство, не приходится.

В качестве жертвы себя преподносил "Олимпик", но как видно, в его пользу также ошибались, не только против него. Хотя распределение ошибок – с небольшим уклоном на "против".

Часто командой, в пользу которой ошибались арбитры, оказывался "Рух". Интересно, изменится ли как-то ситуация после открытой конфронтации Григория Козловского с президентом УАФ Андреем Павелко, случившейся в межсезонье?!

Полные итоги судейства УПЛ и Кубка Украины сезона 2020/21 читайте на сайте в ближайшее время.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (5)
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taho28
20.07.2021 в 19:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2021 в 18:02
А у Динамо и Шахтера еще есть наглость обсуждать, кто кого и на какой матч купил...
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
20.07.2021 в 18:02
Ну очень "красноречивая статистика" еще бы надо оценивать весомость этих ошибок, их влияние на окончательный результат.А так это полупрофанация.
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+2
0
Алекс1955 (Донецк)
20.07.2021 в 18:27
Согласен. Одно дело "левый" пенальти, неправильное удаление, а другое дело - желтая карточка не по делу. Да и несколько событий могут произойти в одном матче и не повлиять на результат. Интереснее было бы посмотреть, сколько судейских ошибок повлияло на результат. А так, то таке.
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0
0
дедушка (Сумы)
20.07.2021 в 18:00
А я говорил.что Зарю топят.многие не верили и это уже 2 года подряд так.
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2021 в 17:58
очень красноречивая статистика, Семйону, как всегда, респект
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0
0


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