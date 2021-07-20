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Заря страдает, Олимпик совсем не жертва. Распределение судейских ошибок по командам УПЛ в сезоне 2020/21
На борьбу Динамо и Шахтера судейские ошибки не повлияли
Фото - Олександр Приходько
UA-Футбол на основе собственных наблюдений и собственной статистики подводит итоги судейства сезона 2020/21. Одним из разделов этих итогов является анализ судейских ошибок на распределение их на команды – в пользу и против.
Ниже приведена подобная статистика.
Распределение результативных ошибок арбитров по командам (с учетом матчей Кубка и Суперкубка Украины) в сезоне 2020/21
- "Колос" – 11;
- "Ворскла" – 10;
- "Львов" – 10;
- "Шахтер" – 9;
- "Рух" – 9;
- "Десна" – 8;
- "Минай" – 7;
- "Динамо" – 6;
- "Александрия" – 6;
- "Днепр-1" – 6;
- "Олимпик" – 5;
- "Ингулец" – 3;
- "Мариуполь" – 2;
- "Заря" – 2.
- "Заря" – 13;
- "Колос" – 10;
- "Мариуполь" – 8;
- "Динамо" – 8;
- "Ворскла" – 8;
- "Десна" – 8;
- "Олимпик" – 7;
- "Шахтер" – 6;
- "Днепр-1" – 6;
- "Минай" – 5;
- "Александрия" – 5;
- "Ингулец" – 4;
- "Львов" – 3;
- "Рух" – 3.
Уже стало традицией отмечать, что часто ошибаются против "Зари". Зато в ее пользу – мало ошибок. "Колос" традиционно неудобная для судей команда: и в ее пользу, и против нее часто ошибаются, что свидетельствует о сложности матчей с участием ковалевцев для арбитража.
"Шахтер" получил от судейских ошибок небольшой профит, "Динамо", наоборот, немного пострадало, хотя говорить, что судейские решения как-то повлияли на итог борьбы за чемпионство, не приходится.
В качестве жертвы себя преподносил "Олимпик", но как видно, в его пользу также ошибались, не только против него. Хотя распределение ошибок – с небольшим уклоном на "против".
Часто командой, в пользу которой ошибались арбитры, оказывался "Рух". Интересно, изменится ли как-то ситуация после открытой конфронтации Григория Козловского с президентом УАФ Андреем Павелко, случившейся в межсезонье?!
Полные итоги судейства УПЛ и Кубка Украины сезона 2020/21 читайте на сайте в ближайшее время.
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