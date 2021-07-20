Заря страдает, Олимпик совсем не жертва. Распределение судейских ошибок по командам УПЛ в сезоне 2020/21

UA-Футбол на основе собственных наблюдений и собственной статистики подводит итоги судейства сезона 2020/21. Одним из разделов этих итогов является анализ судейских ошибок на распределение их на команды – в пользу и против.

Ниже приведена подобная статистика.

Распределение результативных ошибок арбитров по командам (с учетом матчей Кубка и Суперкубка Украины) в сезоне 2020/21

Ошибки в пользу команд:

"Колос" – 11;

"Ворскла" – 10;

"Львов" – 10;

"Шахтер" – 9;

"Рух" – 9;

"Десна" – 8;

"Минай" – 7;

"Динамо" – 6;

"Александрия" – 6;

"Днепр-1" – 6;

"Олимпик" – 5;

"Ингулец" – 3;

"Мариуполь" – 2;

"Заря" – 2.

Ошибки против команд:

"Заря" – 13;

"Колос" – 10;

"Мариуполь" – 8;

"Динамо" – 8;

"Ворскла" – 8;

"Десна" – 8;

"Олимпик" – 7;

"Шахтер" – 6;

"Днепр-1" – 6;

"Минай" – 5;

"Александрия" – 5;

"Ингулец" – 4;

"Львов" – 3;

"Рух" – 3.

Уже стало традицией отмечать, что часто ошибаются против "Зари". Зато в ее пользу – мало ошибок. "Колос" традиционно неудобная для судей команда: и в ее пользу, и против нее часто ошибаются, что свидетельствует о сложности матчей с участием ковалевцев для арбитража.

"Шахтер" получил от судейских ошибок небольшой профит, "Динамо", наоборот, немного пострадало, хотя говорить, что судейские решения как-то повлияли на итог борьбы за чемпионство, не приходится.

В качестве жертвы себя преподносил "Олимпик", но как видно, в его пользу также ошибались, не только против него. Хотя распределение ошибок – с небольшим уклоном на "против".

Часто командой, в пользу которой ошибались арбитры, оказывался "Рух". Интересно, изменится ли как-то ситуация после открытой конфронтации Григория Козловского с президентом УАФ Андреем Павелко, случившейся в межсезонье?!

Полные итоги судейства УПЛ и Кубка Украины сезона 2020/21 читайте на сайте в ближайшее время.