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Без скорости, без ударов. Динамо проигрывает Атлетику из Бильбао

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Иньяки Уильямс забил единственный гол

Без скорости, без ударов. Динамо проигрывает Атлетику из Бильбао

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевские "динамовцы" завершили второй этап подготовки к новому сезону поединком с середняком испанской Ла Лиги, "Атлетиком" из Бильбао.

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В первой четверти встречи Киев очень даже неплохо держал мяч, действуя под прессингом. Впрочем, где-то с середины тайма "бело-синие" решили, что усилия того не стоят, поэтому отдали мяч сопернику и стали действовать от обороны. На чужую половину поля мяч практически не доходил, поэтому Вербич был словно отрезан и исполнял роль маяка, который все видят, но никто не обращает внимание. Что касается опасных моментов, на две команды он был, от сил аж один: Беренгер решил пробить из-за пределов штрафной, снаряд после рикошета от кого-то из защитников киевлян попал в стойку. Бойко вроде бы и прыгал за мячом, но вряд ли дотянулся бы, если бы тот шёл в створ.

В перерыве Мирча Луческу выпустил другой состав. Теперь в атаку вышел Шкурин. Однако его судьба была аналогичной той, которая была у словенца: очень редко белорус пересекался с мячом. Да и дело не только в опасных моментах - их на сборах редко когда бывает много - а в скорости игры. Возможно, сказалось ранее начало встречи поединка: вряд ли в швейцарском Винтертуре в 16:00 играть приятней, чем, например, в Киеве.

Это сонное царство расшевелил Иньяки Уильямс. У "Динамо" провалился правый край обороны, откуда "Атлетик" убежал в свою атаку. Фланговая подача на Уильямса увенчалась точным ударом последнего вообще без сопротивления со стороны защитников киевлян. После пропущенного "бело-синие" решили немного поатаковать, но какой-то особой угрозы испанским воротам создать не получилось.

Этим матчем "Динамо" поставило точку в своём втором сборе. Завтра "бело-синие" перебираются в Австрию, где продолжат подготовку к новому сезону. Там будет ещё два спарринга: с "Унионом" и "Вильярреалом". Напомним, что игра первого тура УПЛ, против "Миная", перенесена на август.

"Динамо" (Киев) - "Атлетик" (Бильбао) 0:1
Гол: Иньяки Уильямс 77
"Динамо": Бойко (Бущан 46) - Дубинчак (Миколенко 46), Сирота (Попов 46), Забарный (Кендзёра 46), Тымчик (Караваев 46) - Андриевский (Сидорчук 46) - Де Пена (Родригес 46), Шапаренко (Шепелев 46), Буяльский (Леднев 46), Цыганков (Антюх 46) - Вербич (Шкурин 46, Кулач 78)

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В статье: Атлетик (Бильбао) Динамо (Киев)
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Комментарии (17)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2021 в 19:26
Цыган стабилен)
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0
0
taho28
20.07.2021 в 19:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Дрюон (Одесса)
20.07.2021 в 19:08
"Как школьнику драться с отборной шпаной?"
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
20.07.2021 в 19:07
УПЛ можна і пішки пройти а в ЛЧ кого не купуй будуть обсьори по 3-0, 4-0.... Суркіс Топ, дід циган боженька! Антюх і Шкурін явно покращать рівень Динамо там же взагалі бомжі грають.
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
20.07.2021 в 18:58
Вильямс забил а счёт 0:0..Во какк любят ДК на этом сайте
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+1
-1
Рівнянин (Рівне)
20.07.2021 в 18:53
В атаці-повний нуль!В захисті- не краще!Що тоді вони тренували на двох зборах?
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2021 в 18:36
"От героев былых времен не осталось порой имён..."
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+3
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.07.2021 в 18:31
...мотивация на нуле, ударов ноль - это что, туристический вояж? Спасибо - я так и думал, не удивляйтесь тогда сюрпризам от Шахтера. Хоть и Оболонь 2-0, но видно, что они войдут с сильной мотивацией в чемпионат, добавленной новым тренером, ...что будете делать тогда с такой игрой. У вас же был достойный соперник, а вы так расслабились, когда надо доказать свою подготовку. Луческу есть над чем работать, особенно с психологией игры. Разве можно с таким настроением входить в чемпионат, если так дальше, ждите ушат холодной воды и не удивляйтесь - это ваша "подготовка" по "туризму"...
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+5
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.07.2021 в 18:38
...заканчивайте с удержанием, у вас столько моментов было обострения атаки - старая болезнь видно дает знать, боязнь взять ответственность на себя для обострения атаки...
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+2
-1
MaximSK (Киев)
20.07.2021 в 18:06
Не люблю такие матчи, когда твоя команда почти все пасы дает назад или поперек, боится рисковать, а когда дает пас вперед, то все в ноги сопернику. это показывает что наши футболисты очень слабые и мало что умеют в атаке. Это только сборы, но я надеюсь что в будущем они будут намного лучше и смелее играть в атаке.
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+5
-2
royalstas (Вінниця)
20.07.2021 в 18:17
Ти от скажи де як не на зборах ризикувати щось пробувати і тд. А те що вони роблять це нічим іншим як анонізмом не назвеш....
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+7
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
20.07.2021 в 18:04
Игры не видел, но интересно как смотрелась. Понятное дело, что сборы, поэтому хочется услышать от болельщиков Динамо, а не рендовцев.
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+2
-6
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
20.07.2021 в 18:26
Скорости нет, культура паса никакая, игра поперёк поля и назад . Из под прессинга выходить не получалось. Во втором тайме играли в 2 нападающих но все равно назад Бущану. Зачем было 2 нападающих? В итоге сняли Шкурына и выпустили Кулача. Ни о чем. Так и доиграли. Что отрабатывал в этом матче Луческу - непонятно.
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+4
-1
avatar
shat (киев)
20.07.2021 в 18:01
Чуханы обоссаные
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
20.07.2021 в 18:06
Это ты так на своих детей кричишь?
Ответить
+2
-8
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2021 в 17:59
Не удивлен...
Ответить
+3
-5
Hanter44 (Baburka)
20.07.2021 в 17:57
А что? почувствовали разницу в игре Динамо против команды четвертого дивизиона и команды Топ-уровня?
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+7
-4
balamyt (Boston)
20.07.2021 в 18:06
Жалкое зрелище
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+5
-3


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