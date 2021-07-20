Без скорости, без ударов. Динамо проигрывает Атлетику из Бильбао

Киевские "динамовцы" завершили второй этап подготовки к новому сезону поединком с середняком испанской Ла Лиги, "Атлетиком" из Бильбао.

В первой четверти встречи Киев очень даже неплохо держал мяч, действуя под прессингом. Впрочем, где-то с середины тайма "бело-синие" решили, что усилия того не стоят, поэтому отдали мяч сопернику и стали действовать от обороны. На чужую половину поля мяч практически не доходил, поэтому Вербич был словно отрезан и исполнял роль маяка, который все видят, но никто не обращает внимание. Что касается опасных моментов, на две команды он был, от сил аж один: Беренгер решил пробить из-за пределов штрафной, снаряд после рикошета от кого-то из защитников киевлян попал в стойку. Бойко вроде бы и прыгал за мячом, но вряд ли дотянулся бы, если бы тот шёл в створ.

В перерыве Мирча Луческу выпустил другой состав. Теперь в атаку вышел Шкурин. Однако его судьба была аналогичной той, которая была у словенца: очень редко белорус пересекался с мячом. Да и дело не только в опасных моментах - их на сборах редко когда бывает много - а в скорости игры. Возможно, сказалось ранее начало встречи поединка: вряд ли в швейцарском Винтертуре в 16:00 играть приятней, чем, например, в Киеве.

Это сонное царство расшевелил Иньяки Уильямс. У "Динамо" провалился правый край обороны, откуда "Атлетик" убежал в свою атаку. Фланговая подача на Уильямса увенчалась точным ударом последнего вообще без сопротивления со стороны защитников киевлян. После пропущенного "бело-синие" решили немного поатаковать, но какой-то особой угрозы испанским воротам создать не получилось.

Этим матчем "Динамо" поставило точку в своём втором сборе. Завтра "бело-синие" перебираются в Австрию, где продолжат подготовку к новому сезону. Там будет ещё два спарринга: с "Унионом" и "Вильярреалом". Напомним, что игра первого тура УПЛ, против "Миная", перенесена на август.

"Динамо" (Киев) - "Атлетик" (Бильбао) 0:1

Гол: Иньяки Уильямс 77

"Динамо": Бойко (Бущан 46) - Дубинчак (Миколенко 46), Сирота (Попов 46), Забарный (Кендзёра 46), Тымчик (Караваев 46) - Андриевский (Сидорчук 46) - Де Пена (Родригес 46), Шапаренко (Шепелев 46), Буяльский (Леднев 46), Цыганков (Антюх 46) - Вербич (Шкурин 46, Кулач 78)