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Остап Маркевич: Насколько я понимаю, Бондаренко и Сикан остаются в Шахтере
Тренер рассказал о кадровой ситуации в Мариуполе
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "
- Состав команды претерпел сильные изменения?
- Мы изменились достаточно сильно. Многие футболисты покинул команду, но все что ни делается - делается к лучшему.
- Уже есть боевой состав на первую игру сезона?
- Нам еще нужно усилить некоторые позиции. Это центральная зона, и защита и нападение. Сейчас мы находимся в процессе комплектации. К нам присоединятся футболисты. Но кто именно, сейчас сказать трудно. Возможно вернется Мампасси. Если нет - придется искать ему замену. Насколько я понимаю, Бондаренко и Сикан остаются в "Шахтере". Еще Игорь Кирюханцев не будет выступать за нашу команду и под вопросом Танковский. Это нормальный процесс мы были к этому готовы. Поэтому будем исходить из того что есть.
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