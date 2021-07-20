Остап Маркевич: Насколько я понимаю, Бондаренко и Сикан остаются в Шахтере

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о кадровой ситуации в азовской команде.

- Состав команды претерпел сильные изменения?

- Мы изменились достаточно сильно. Многие футболисты покинул команду, но все что ни делается - делается к лучшему.

- Уже есть боевой состав на первую игру сезона?

- Нам еще нужно усилить некоторые позиции. Это центральная зона, и защита и нападение. Сейчас мы находимся в процессе комплектации. К нам присоединятся футболисты. Но кто именно, сейчас сказать трудно. Возможно вернется Мампасси. Если нет - придется искать ему замену. Насколько я понимаю, Бондаренко и Сикан остаются в "Шахтере". Еще Игорь Кирюханцев не будет выступать за нашу команду и под вопросом Танковский. Это нормальный процесс мы были к этому готовы. Поэтому будем исходить из того что есть.