Чурко: Если Шахтер не выиграет чемпионство, мне даже страшно представить, что там будет

Хавбек "Колоса" Вячеслав Чурко, который ранее выступал за " Шахтер ", поделился мнением о предстоящем сезоне и новом тренере "горняков".

"Поскольку они усилились, столько денег потратили, и если они сейчас не выиграют чемпионство, то мне даже страшно представить, что там будет. Я думаю, что в этом году они должны выигрывать с таким усилением.

Смотрел матчи "Сассуоло", как они играли против лидеров при Де Дзерби. Также сейчас смотрел матчи "Шахтера" на сборах, отметил для себя, что он изменил.

Считаю, что "Шахтер" в этом году выиграет УПЛ. Первое, что изменилось при Де Дзерби в "Шахтере", то, что я увидел – это фланговые защитники остаются на своих позициях.

При Луческу, Фонсеке, Каштру крайние защитники поднимались высоко. Сейчас на сборах, как "Шахтер" играл, то они оставались на своих местах. Очень редко ходят вперед, больше смотрят, чтобы не пропустить контратаку", – сказал Чурко.