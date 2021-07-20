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Чурко: Если Шахтер не выиграет чемпионство, мне даже страшно представить, что там будет

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки провели серьезную трансферную кампанию

Чурко: Если Шахтер не выиграет чемпионство, мне даже страшно представить, что там будет

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Колоса" Вячеслав Чурко, который ранее выступал за "Шахтер", поделился мнением о предстоящем сезоне и новом тренере "горняков".

"Поскольку они усилились, столько денег потратили, и если они сейчас не выиграют чемпионство, то мне даже страшно представить, что там будет. Я думаю, что в этом году они должны выигрывать с таким усилением.

Смотрел матчи "Сассуоло", как они играли против лидеров при Де Дзерби. Также сейчас смотрел матчи "Шахтера" на сборах, отметил для себя, что он изменил.

Считаю, что "Шахтер" в этом году выиграет УПЛ. Первое, что изменилось при Де Дзерби в "Шахтере", то, что я увидел – это фланговые защитники остаются на своих позициях.

При Луческу, Фонсеке, Каштру крайние защитники поднимались высоко. Сейчас на сборах, как "Шахтер" играл, то они оставались на своих местах. Очень редко ходят вперед, больше смотрят, чтобы не пропустить контратаку", – сказал Чурко.

Напомним, что "Шахтер" начнет чемпионат матчем против "Ингульца", который состоится 24 июля.

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В статье: Вячеслав Чурко Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2021 в 20:44
Якби там був Чурко, то може й виграли б. А так ні.
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+2
-2
СТОП крот (Киев)
20.07.2021 в 20:29
Не выиграет, не переживай. Динамо нагнет и выипет эту бразильскую помойку по самые гланды
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+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.07.2021 в 20:49
Самое смешное, что дырявые в это искрене верят)))))
Ответить
0
-4
СТОП крот (Киев)
20.07.2021 в 21:03
Самое смешное, что год назад слабоумные тоже верили, что порвут Динамо в чемпионате))))))
+2
0
Симон Андре (Кривой Рог)
20.07.2021 в 20:16
Будет весело всем.
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+2
-2


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