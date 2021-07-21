Заря страдала больше всех, невнятная молодежь и VAR-манипуляции. Итоги судейства сезона 2020/21

Чемпионат Европы 2020 заставил по-другому посмотреть на арбитраж в эпоху ВАР-технологий. Матчи европейского форума показали, что использование технологий действительно может быть вспомогательным, а не основным фактором в процессе принятия арбитрами тех или иных решений. В то же время почти нивелировался "человеческий фактор", на который принято списывать большинство судейских ошибок. Поэтому мы увидели идеальный баланс. Идеал, к которому нужно стремиться.

Матчи Евро-2020 показали, что не каждый контакт руки с мячом в штрафной – это пенальти, и не каждый грубый фол – это желтая или красная карточка. Конечно, без противоречивых решений (вроде удаления Фройлера в матче Швейцария - Испания или пенальти в матче Англия - Дания) не обошлось, однако это даже не сравнится с тем, сколько ошибок случается в матчах чемпионата Украины. И как эти ошибки влияют на судьбу команд и результаты игр.

Прошлый чемпионат, который прошел под грифом внедрения в Украине ВАР-технологий, дал немало поводов для разговоров и дискуссий. Не утратили актуальности болезненные давние темы: что ВАР нужно применять не избирательно, а в каждом матче, что нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать паузы и задержки в игре и тому подобное. Но возникли и новые поводы для горячих дискуссий: в частности, об умении наших судей применять ВАР, а также о том, не искажают ли замедленные повторы реальную игровую картину.

Последнее требует детального объяснения. Немало копий было сломано на эту тему в дискуссиях. Суть в том, что часто обычный игровой эпизод, не выглядящий угрожающе в реальном времени, кажется опасным для здоровья того или иного футболиста во время просмотра повтора. И это влияет на решение судьи. Пожалуй, самый показательный пример в этом контексте - удаление Владлена Юрченко в матче 1/8-й финала Кубка Украины против "Десны". Игрок "Зари" тогда высоко поднятой ногой сыграл в мяч, к которому головой тянулся игрок команды-соперницы. Как такого контакта не было и в динамике все выглядело как чисто игровой момент. Но после просмотра повтора Денис Шурман показал Юрченко красную карточку.

Это был один из самых громких ляпов сезона, обусловленный, наверное, не умением отечественных судей как следует работать с ВАР-технологиями. Были и другие вопиющие ошибки, но другого характера. Например, отмененный гол "Олимпика" в ворота "Шахтера", что заварил большую кашу в отечественном футбольном хозяйстве. Здесь уже не неумение работать с ВАР, а желание с помощью ВАРа манипулировать результатом и общественным мнением.

"Отличился" тогда Юрий Иванов, который, как известно из проверенных источников, возмущался по поводу того, что его подставил арбитр ВАР. Так или иначе, но имел место грандиозно-постыдный скандал, который повлиял на дальнейшую судьбу одной из команд. Еще один громкий случай – это судейство Игоря Пасхала в полуфинальном матче Кубка Украины "Александрия" - "Заря". Отмененный гол Виталия Вернидуба вогнал в ступор всю адекватную часть футбольного украинского общества, а руководителя судейского корпуса Лучано Лучи осветил как человека, не гнушающегося на белое говорить черное, лишь бы оправдать себя и своих подопечных. Ничего нового: только наивные верят в добросовестность и профессионализм итальянского гастролера. Лучано Лучи – функционер, который идеально вписывается в систему правления Павелко, где есть место манипуляциям, непоследовательности, давлению на неугодных, иногда даже откровенной лжи.

Итальянцу в начале августа исполнится 72 и по уставам УАФ он не имеет права занимать руководящую должность. Однако известно, что с итальянцем весной еще на год продлили контракт. А это значит, что продолжится бледное прозябание нашего арбитража вместо качественного прорыва. Можно даже не мечтать о матчах основной сетки Лиги чемпионов, или статусные матчах каких-то других международных турниров.

Нам бы не допустить того, что было в прошлом сезоне. Например, когда один из рефери (конкретнее – Игорь Пасхал) допустил в течение футбольного года двенадцать (!) результативных ошибок. Это просто издевательство. Пасхал убежал далеко от всех остальных, но и судил он больше всех (14 матчей чемпионата + один матч Кубка). Огорчает, что низкое качество работы проявили опытные рефери. У Анатолия Абдулы – шесть результативных ошибок в семи матчах; у Юрия Иванова – шесть ошибок в тринадцати матчах. Недалеко ушла и молодежь: Максим Козыряцкий – шесть ошибок в 15-и матчах; Денис Шурман – пять ошибок в двенадцати матчах. Светило "всея павелковской" вселенной Екатерина Монзуль – шесть ошибок в тринадцати матчах.

О некоторых вопиющих случаях мы уже упоминали. Стоит еще дополнить картину:

3-й тур. "Заря" - "Шахтер" 2:2. Арбитр Виталия Романов – одна результативная ошибка, повлиял на ход матча;

5-й тур. "Днепр-1" - "Ворскла" 2:2. Арбитр Юрий Иванов – две результативные ошибки, повлиял на ход матча;

10-й тур. "Олимпик" - "Заря" 2: 1. Арбитр Николай Балакин - одна результативная ошибка, повлиял на ход матча;

12-й тур. "Львов" - "Ингулец" 1:1. Арбитр Ярослав Козик – две результативные ошибки, повлиял на ход матча;

13-й тур. "Динамо" - "Колос" 2:2. Арбитр Игорь Пасхал – четыре неправильных решения, повлиял на ход матча.

ТАБЛИЦА 1. Статистика арбитров УПЛ и Кубка Украины, количество допущенных ошибок

* - желтым выделено матчи Кубка Украины, в которых принимали участие команды из низших дивизионов;

** - красным выделены судьи-дебютанты сезона

VAR-Арбитры (УПЛ и Кубок):

Арановський Евгений – 12; Романов Виталий – 10; Балакин Николай – 10; Бойко Сергей – 8; Коваленко Андрей – 9; Копиевский Виктор – 9; Шурман Денис – 13; Монзуль Екатерина – 6.

Независимые судейские эксперты Мирослав Ступар и Сергей Шебек насчитали 84 видимые грубые ошибки. В прошлом году, например, было немного больше семидесяти, но было только двенадцать команд и, соответственно, меньше матчей.

Довольно чистой была работа Евгения Арановского, Дмитрий Бондаренко, Владимира Новохатнего. Немного ошибок при нормальной загруженности работой наблюдается у Андрея Шандора, Дмитрия Кривушкина, Виталия Романова.

Среди антигероев судейского корпуса, как уже отмечалось – Игорь Пасхал, Екатерина Монзуль, Максим Козыряцкий, Анатолий Абдула, Николай Балакин. Все эти рефери претендуют на передовые роли и позиции, поэтому не должны себе позволять такого количества ошибок.

Стоит отметить, что с авансцены сошли Юрий Можаровский, Дмитрий Кутаков и Константин Труханов. Трое в сумме провели в течение сезона шесть матчей, после зимней паузы не судили. Все перешли на административную работу в Комитет арбитров, продолжая связывать себя с системой.

Бросается в глаза довольно большое количество дебютантов элитного дивизиона – сразу семь судей впервые работали на уровне УПЛ в прошедшем сезоне. Но по-настоящему удачным начало выдалось только для Александра Шандора. Он отсудил девять матчей, в которых допустил две ошибки. Алексей Деревинский также не был на голодном пайке – шесть матчей в УПЛ и Кубке Украины. А вот четверо судей, - Геннадий Серпутько, Александр Соловьян, Дмитрий Панчишин и Анастасия Романюк, - дебютировали только в последнем туре. Ничего примечательного.

Характер ошибок

В плане характера ошибок ничего не изменилось. Больше всего судьи ошибались с назначением / не назначение пенальти. Также проблемы часто возникали с дисциплинарными санкциями – желтая или красная карточка.

Также часто в прошлом сезоне были случаи, когда судьи засчитывали неправомерные голы, или, наоборот, не фиксировали взятие ворот, когда мяч по правилам оказывался в сетке – более пяти таких случаев. В прошлом году таких ошибок было меньше.

Распределение результативных ошибок арбитров по командам (с учетом матчей Кубка и Суперкубка Украины)

Ошибки в пользу команд:

"Колос" – 11;

"Ворскла" – 10;

"Львов" – 10;

"Шахтер" – 9;

"Рух" – 9;

"Десна" – 8;

"Минай" – 7;

"Динамо" – 6;

"Александрия" – 6;

"Днепр-1" – 6;

"Олимпик" – 5;

"Ингулец" – 3;

"Мариуполь" – 2;

"Заря" – 2.

Ошибки против команд:

"Заря" – 13;

"Колос" – 10;

"Мариуполь" – 8;

"Динамо" – 8;

"Ворскла" – 8;

"Десна" – 8;

"Олимпик" – 7;

"Шахтер" – 6;

"Днепр-1" – 6;

"Минай" – 5;

"Александрия" – 5;

"Ингулец" – 4;

"Львов" – 3;

"Рух" – 3.

Уже стало традицией отмечать, что часто ошибаются против "Зари". Зато в ее пользу – мало ошибок. "Колос" традиционно неудобная для судей команда: и в ее пользу, и против нее часто ошибаются, что свидетельствует о сложности матчей с участием ковалевцев для арбитража.

"Шахтер" получил от судейских ошибок небольшой профит, "Динамо", наоборот, немного пострадало, хотя говорить, что судейские решения как-то повлияли на итог борьбы за чемпионство, не приходится.

В качестве жертвы себя преподносил "Олимпик", но как видно, в его пользу также ошибались, не только против него. Хотя распределение ошибок – с небольшим уклоном на "против".

Часто командой, в пользу которой ошибались арбитры, оказывался "Рух". Интересно, изменится ли как-то ситуация после открытой конфронтации Григория Козловского с президентом УАФ Андреем Павелко, случившейся в межсезонье?!

АССИСТЕНТЫ

Десять ассистентов в течение сезона допускали грубые ошибки. Примечательно, что ни один из них не допускал более одной ошибки в течение одного матча.

Из этих десяти ошибок семь оказались результативными. То есть, такими, которые повлиявших на общий итог матча. Из наиболее резонансного можно вспомнить решение Владимира Высоцкого в матче 5-го тура "Колос" - "Мариуполь", когда ассистент настоял на назначении пенальти в ворота мариупольцев за фол, который был до штрафной площади.

Ошибка ассистента Коротина определила результат матча "Десна" - "Минай" (9-й тур). Тогда был засчитан гол черниговцев из офсайда, который оказался единственным в матче. А в поединке "Львов" - "Ингулец" (12-й тур, 1:1), наоборот, ассистент Петраков просигнализировал об офсайде во время легитимного гола гостей.

В общем, можно констатировать, что ассистенты далеко не всегда помогали арбитрам в поле качественно выполнять свою работу. А порой, наоборот, даже вредили.

Лучший арбитр сезона

В течение сезона UA-Футбол благодаря независимому открытому голосованию определял лучшего рефери каждого тура УПЛ. Разные мнения, анализ судейских решений, а также отсутствие тех или иных заинтересованностей позволили сформировать довольно четкую и понятную для болельщиков картину. В отличие от того, что предложила УАФ, которая диктаторским методом лучшей признала Екатерину Монзуль.

По нашей версии, лучший в сезоне тот, кто чаще всего признавался лучшим в туре. А таковым является Евгений Арановский с четырьмя номинациями (2-й, 11-й, 22-й и 23-й туры). У Екатерины Монзуль, например, только два признания лучшего арбитра тура. Хотя матчей Екатерина провела тринадцать, а Арановский – только пять.

Уже в пятницу, 23-го июля, стартует новый сезон УПЛ. UA-Футбол продолжит подробно освещать работу украинских рефери.