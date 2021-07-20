Официально: Винисиус Тобиас перейдет в Шахтер в феврале 2022 года

" Шахтер " и бразильский "Интернасьонал" достигли соглашения о трансфере защитника Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Бразильский защитник продолжит карьеру в "Шахтере": он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будут выплачены в феврале 2022 года.

Также в контракте прописаны возможные бонусы, которые держатся в секрете.

Ранее сообщалось, что Винисиус может стать частью сделки по Тайсону, которого "Шахтер" бесплатно отпустил в "Интер" этой весной.

Отметим, что Винисиус еще не заигран за первую команду "Интера", но считается одним из главных талантов команды. Ранее бразильские СМИ приписывали интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".