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Официально: Винисиус Тобиас перейдет в Шахтер в феврале 2022 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще один бразилец для горняков

Официально: Винисиус Тобиас перейдет в Шахтер в феврале 2022 года

Новина українською

"Шахтер" и бразильский "Интернасьонал" достигли соглашения о трансфере защитника Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Бразильский защитник продолжит карьеру в "Шахтере": он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будут выплачены в феврале 2022 года.

Также в контракте прописаны возможные бонусы, которые держатся в секрете.

Ранее сообщалось, что Винисиус может стать частью сделки по Тайсону, которого "Шахтер" бесплатно отпустил в "Интер" этой весной.

Отметим, что Винисиус еще не заигран за первую команду "Интера", но считается одним из главных талантов команды. Ранее бразильские СМИ приписывали интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".

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В статье: Шахтер (Донецк) Винисиус Тобиас
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
20.07.2021 в 19:27
Правый краек на перспективу, под возможную продажу Додо.
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royalstas (Вінниця)
20.07.2021 в 19:14
Лол пару днів назад Боту пи*дів що в шахти немає грошей на цього тіпа)
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scorpius (Ck)
20.07.2021 в 19:29
Ахметов наверное очень удивился когда об этом узнал, и трансфер вскоре состоялся)
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+1
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M&M (Lviv)
20.07.2021 в 19:05
Шо в нього Імя, а шо прізвище?
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