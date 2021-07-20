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К сезону готовы. Шахтер забил пять голов в ворота Оболони

Премьер-лига
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К сезону готовы. Шахтер забил пять голов в ворота Оболони

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Сезон УПЛ - это путешествие. Долгое, полное опасностей и приятных моментов. И там, где есть путешествие, всегда найдется место и для последних приготовлений, на которые уходит немало человеческих нервов. Сегодняшний матч "Шахтера" против "Оболони" подходит под данное описание. Роберто де Дзерби за пять дней до старта кампании должен был наиграть всю основу, дать время молодым, влезть в лимит на легионеров, проверить новичков в деле, оценить двух вратарей и многое другое. Удалось ли ему это сделать? Счет говорит, что да.

К сезону готовы. Шахтер забил пять голов в ворота Оболони - изображение 1

Матч можно поделить на два тайма. Но не по счету или происходящему на поле, а по составу "горняков". До перерыва де Дзерби наигрывал полностью основу, после - ближайший резерв и молодого защитника Булезу. В первом тайме у "горняков" в атаке получалось все, а каждый удар либо превращался в гол, либо доставлял немало проблем Федоривскому.

Ярче других сиял Соломон. Загибаем пальцы: после его навеса Осман срезал круглого в свои ворота, потом израильтянин забил сам, потом отобрал мяч у Майданевича, начав голевую атаку, в конце же снова пробивал, но не забил - на добивании первым оказался Траоре. Четыре гола "Шахтера" до перерыва и все при участии Соломона. Новый лидер? Вы еще спрашиваете.

К сезону готовы. Шахтер забил пять голов в ворота Оболони - изображение 2

Второй тайм продолжил шахтерский банкет, однако уже с другими лицами. Вышел резерв, которому хватило 120 секунд, дабы забить - атака левым флангом, прострел Мудрика, удар Бондаренко. 5:0. Соперник в глубоком нокауте, но жалости "горняки" не проявляли... Моменты были - не забивал Мудрик, головой пробивал Конопля, через себя хотел ударить Дентиньо, не попадал по мячу Бондаренко. Да, мяч в ворота не шел, но работы у голкипера "Оболони" всегда хватало. Свой шанс был и у гостей - Батальский опасно пробил после выигранного воздуха у Витао. Рядом с дальней штангой.

"Шахтер" громит "Оболонь" и уже в субботу проведет первый официальный матч. Не стоит делать выводы после спаррингов, но сегодня "горняки" впечатлили. Как минимум в атаке. Как минимум на фоне "пивоваров". С другой стороны, стоит дождаться более серьезных оппонентов.

Контрольный матч, 20.07.2021
"Шахтер" - "Оболонь" 5:0
Голы: Осман 8 (аг), Соломон 18, Майкон 37, Траоре 39, Бондаренко 47
"Шахтер": Трубин (Пятов 46)- Додо (Конопля 46), Марлон (Мампасси 46), Матвиенко (Витао 46), Корниенко (Булеза 46) - Майкон (Антонио 46), Степаненко (Судаков 46) - Педриньо (Тете 46), Патрик (Бондаренко 46), Соломон (Мудрик 46) - Траоре (Дентиньо 46)
"Оболонь": Федоривский - Майданевич, Бородай, Мате, Осман - Покотилюк, Матяж - Мединский, Слободян, Мурза - Черний

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В статье: Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев)
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Комментарии (13)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.07.2021 в 21:00
Молодцы! Нарабатывают тактику!
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0
-1
Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 20:16
ненавижу шахтер
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+4
-6
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scorpius (Ck)
20.07.2021 в 20:20
К чему нам здесь эта ничего не значащая информация?
Ответить
+4
-1
Hanter44 (Baburka)
20.07.2021 в 20:35
Можешь даже обос*аться
Ответить
+4
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2021 в 20:35
Ты минусики решил собирать по любому поводу?
Ответить
+3
-1
aleks68
20.07.2021 в 21:18
пойди и удавись с горя чучело
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.07.2021 в 20:11
патрика продавать - судаков намного эффективнее и без тупых вы8бонов!
Ответить
+1
-1
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ascent (Луксор)
20.07.2021 в 20:34
Один игрок на позицию - мало. Есть игры где просто нужно одному отдохнуть...
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+1
-1
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zloyded (Киев)
20.07.2021 в 19:58
Ну це ж не з Атлетіко, Ніццою або Вільярреалом грати... На "котиках" з Оболоні потренувались, відгрузили, а пафосу, піару... Офіційні ігри покажуть хто і як готовий
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+5
-8
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scorpius (Ck)
20.07.2021 в 20:06
Обычная разминка, в каком месте ты увидел пафос и пиар? Абы ляпнуть...
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+8
-3
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zloyded (Киев)
20.07.2021 в 20:10
Подивись і почитай спортивні сайти! Розгром, відгрузили, знищили... тьху!!! Наче Еврокубок якісь виграли Платять за все це і ліплять супер-пупер, а як воно буває боляче після такого - минулий сезон показав! Що їм повторити і вцьому сезоні бажаю!
+2
-8
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scorpius (Ck)
20.07.2021 в 20:16
Дед, 5-0 норм счет как для игры с таким соперником, Шахтер готовится к сезону, а ты выдаешь желаемое за действительное со своим "наче Еврокубок якісь виграли". Отработка модели игры на похожих соперниках в УПЛ, не более
+6
-1
Hanter44 (Baburka)
20.07.2021 в 20:40
Вот тут то Злыдень прав.Как оно больно показали четыре предыдущие сезоны.
+1
-1


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