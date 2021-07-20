  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия арендовала у Металлиста Цурикова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия арендовала у Металлиста Цурикова

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек вернулся в Александрию

Александрия арендовала у Металлиста Цурикова

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании арендного соглашения с полузащитником "Металлиста" Андреем Цуриковым.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

Ранее Цуриков уже играл за "Александрию" (2016-2019 года). За клуб Андрей сыграл 78 официальных матчей, забив 4 гола.

В "Металлист" перебрался этим летом из "Днепра-1" на правах свободного агента.

Также выступал за "Металлург" (Запорожье), "Динамо" (Киев), "Яблонец" (Чехия), "Говерла" (Ужгород), "Левадиокос" (Греция).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Цуриков ФК Александрия Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Сеш (Дніпро)
20.07.2021 в 20:55
Жесть, просто
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
20.07.2021 в 20:12
Что?
Ответить
0
-1
Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 20:03
Это Фиаско
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...