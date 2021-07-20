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Александрия арендовала у Металлиста Цурикова
Хавбек вернулся в Александрию
fco.com.ua
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Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
Ранее Цуриков уже играл за "Александрию" (2016-2019 года). За клуб Андрей сыграл 78 официальных матчей, забив 4 гола.
В "Металлист" перебрался этим летом из "Днепра-1" на правах свободного агента.
Также выступал за "Металлург" (Запорожье), "Динамо" (Киев), "Яблонец" (Чехия), "Говерла" (Ужгород), "Левадиокос" (Греция).
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