  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оганов: Василь и его агенты поступили, по нашему мнению, непорядочно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оганов: Василь и его агенты поступили, по нашему мнению, непорядочно

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Голкипер не захотел продлевать контракт с Зарей

Оганов: Василь и его агенты поступили, по нашему мнению, непорядочно

zarya-lugansk.com

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о ситуации с вратарями в луганской команде.

"О Николе Василе хочу сказать то, что в клубе он вырос в добротного вратаря. Мы с ним вели долгие переговоры. Он обещал, что подпишет с нами контракт, но вмешались в этот процесс агенты и в конечном итоге они просто отказались и поступили, по нашему мнению, непорядочно.

На сегодня у нас есть достаточно опытный вратарь Шевченко. На подходе у нас молодой вратарь Мацапура, который является нашим воспитанником и молодые вратари Жилкин и Сапутин, на которых мы возлагаем большие надежды.

Естественно, мы хотим еще укрепиться одним опытным вратарем. Время еще есть. И надеемся, что к закрытию трансферного окна у нас появятся еще новички", – сказал Оганов.

Напомним, что Василь по окончанию сезона покинул "Зарю" свободным агентом и подписал контракт с немецким "Санкт-Паули", который выступает во 2-й Бундеслиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Никола Василь Станислав Оганов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...