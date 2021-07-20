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Оганов: Василь и его агенты поступили, по нашему мнению, непорядочно
Голкипер не захотел продлевать контракт с Зарей
zarya-lugansk.com
Генеральный директор "
"О Николе Василе хочу сказать то, что в клубе он вырос в добротного вратаря. Мы с ним вели долгие переговоры. Он обещал, что подпишет с нами контракт, но вмешались в этот процесс агенты и в конечном итоге они просто отказались и поступили, по нашему мнению, непорядочно.
На сегодня у нас есть достаточно опытный вратарь Шевченко. На подходе у нас молодой вратарь Мацапура, который является нашим воспитанником и молодые вратари Жилкин и Сапутин, на которых мы возлагаем большие надежды.
Естественно, мы хотим еще укрепиться одним опытным вратарем. Время еще есть. И надеемся, что к закрытию трансферного окна у нас появятся еще новички", – сказал Оганов.
Напомним, что Василь по окончанию сезона покинул "Зарю" свободным агентом и
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