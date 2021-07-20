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Гура: Перед Александрией поставлена задача занять место не ниже пятого или шестого
Горожане хотят в еврокубки
fco.com.ua
Главный тренер "
"Мы начали работу 15 июня, а перед этим, как я уже сказал, был селекционный сбор. Если говорить в целом, то все прошло нормально. Все, что было у нас запланировано, выполнить удалось. За период межсезонья сыграли серию контрольных матчей с разными соперниками.
Начали их поединками с "Зарей" двумя составами. Сначала с луганчанами силами померилась наша молодежь, а потом главная команда. В обоих были зафиксированы ничьи. Затем мы обыграли "Звезду", проиграли "Колосу" и дважды сыграли вничью с "Кривбассом" двумя составами.
Что тут еще добавить? В тренировочном процессе межсезонья все проходит, как всегда – тренировки, спарринги. Ряд матчей проводили под нагрузками.
Руководство поставило задачу занять место не ниже пятого или шестого. Что ж, будем стараться ее выполнить", – сказал Гура.
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