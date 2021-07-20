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Гура: Перед Александрией поставлена задача занять место не ниже пятого или шестого

Премьер-лига
(1 голосов)

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Гура: Перед Александрией поставлена задача занять место не ниже пятого или шестого

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал, какие сели стоят перед командой в нвоом сезоне.

"Мы начали работу 15 июня, а перед этим, как я уже сказал, был селекционный сбор. Если говорить в целом, то все прошло нормально. Все, что было у нас запланировано, выполнить удалось. За период межсезонья сыграли серию контрольных матчей с разными соперниками.

Начали их поединками с "Зарей" двумя составами. Сначала с луганчанами силами померилась наша молодежь, а потом главная команда. В обоих были зафиксированы ничьи. Затем мы обыграли "Звезду", проиграли "Колосу" и дважды сыграли вничью с "Кривбассом" двумя составами.

Что тут еще добавить? В тренировочном процессе межсезонья все проходит, как всегда – тренировки, спарринги. Ряд матчей проводили под нагрузками.

Руководство поставило задачу занять место не ниже пятого или шестого. Что ж, будем стараться ее выполнить", – сказал Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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TarasLviv2019 (LVIV)
20.07.2021 в 22:33
або сьомого
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Весела Дача (Кривий Ріг)
20.07.2021 в 22:06
В десятке вас точно не будет, смотри шоб не вьілетели.
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.07.2021 в 22:05
Ровно в 18.00 или в 19.30 ...))
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0
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Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 21:50
Смешно,хорошо если 8-10 будут.
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0
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