Скаут Великих: Паратичи где-то год прорабатывал, как можно получить Мудрика в Ювентус

Футбольный скаут Алекс Великих в эфире шоу "Бомбардир" рассказал о желании " Ювентуса " подписать Михаила Мудрика.

- Правда, что экс-спортдиректор "Ювентуса" Фабио Паратичи смотрел за Михаилом Мудриком на турнире в Италии?

– Это правда. Был турнир Lazio Cup U-17 в Италии. "Шахтер" два года подряд участвовал в этом турнире. В первый год играла команда с Трубиным, Мудриком. Был четвертьфинальный или полуфинальный матч против сборной Италии серии C. Мудрик нормально сыграл тот матч, но были и лучше встречи от него на турнире.

В финале тогда "Шахтер" проиграл сборной Италии. Мудрика выбрали лучшим игроком турнира. После одного из матчей до финала было обращение от человека, который представлял "Рому", также был представитель "Ювентуса". Второй сказал, что Паратичи хочет спросить о некотором футболисте.

Я тогда сопровождал команду. Он ко мне подошел и спросил за Мудрика. Спрашивал: сколько лет, есть ли паспорт Евросоюза, есть ли возможность отпустить на просмотр. Я ответил, что "Шахтер" не отпустит на просмотр, нужно говорить с клубом.

Спустя месяц организатор турнира обратился ко мне, что они продолжают интересоваться этим футболистом. Я дал контактный номер. Знаю, что звонили тогдашнему директору академии. Знаю, что Паратичи где-то год прорабатывал, как можно получить Мудрика. Но без паспорта Евросоюза футболист не поможет.

"Шахтер" – не тот клуб, с которым можно договориться о просмотре, а потом не купить или договориться о покупке. Мудриком очень интересовались, о нем вышло несколько публикаций в Италии.

На следующий год "Шахтер" снова играл на этом турнире. Представитель "Ромы" спрашивал, есть ли в этом составе второй Мудрик. Они смотрели на Вьюнника, но они немного не понимали его позицию – или центральный форвард, или центральный атакующий полузащитник, – сказал Великих.