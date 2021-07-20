В раздевалке ОСК Металлист без ведома клуба убрали брендирование Металлиста 1925

Исполнительный директор " Металлиста 1925 " Андрей Неделин сообщил, что в раздевалке ОСК "Металлист" демонтировали клубные надписи.

"Пост боли или е@@@@тым нет покоя.

Все, что нужно знать о "возрождении" футбола в Харькове.

Сегодня в рамках "частно-городского партнерства", под вопли: "Слава КПСС", – "возродили" домашнюю раздевалку "Металлиста-1925" на ОСК "Металлист", где этой весной, за неделю до старта чемпионата, был произведен капитальный ремонт обеих раздевалок и выполнен брендинг нашей домашней раздевалки в клубных цветах.

Однако ничто не помешало сегодня ретивым "реконструкторам" без зазрения совести демонтировать эту отделку, причем никто даже не поинтересовался мнением клуба, не проговорил механизм компенсации за причиненный ущерб. Просто взяли, уничтожили, показав лишний раз, что вы – "Металлист 1925" – здесь никто и звать вас никак.

Хочется отметить, что "Металлист-1925" имеет действующий договор с ОСК "Металлист" до конца сезона 2022/23. При этом, уступив одно из помещений раздевалок, в пользу "Металлиста" – как раз ту самую, которую они хотели использовать в качестве домашней.

Судя по фото, доступным в комментариях, думаю, вновь следует ожидать переезд грозы авторитетов украинского футбола в помещение "возрожденной" раздевалки.

Данный пост выражает личное мнение автора и никоим образом не связан с занимаемой им должностью", – написал Неделин в фейсбуке.