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Источник: Ювентус интересуется голкипером Динамо Нещеретом
Пока что разговоры на уровне агентов
Ювентус заинтересовался 19-летним голкипером
По информации источника, данный интерес пока что проявляется на уровне разговоров агентов.
Также сообщается, что в данном возможном трансфере много подводных камней. Юве готов заплатить за игрока не более 3 млн евро, что врядл и устроит руководство Динамо.
Также многое будет зависеть от возможного ухода Георгий Бущана, интерес к которому после Евро-2020 приписывали ряду клубов.
Напомним, что Нещерет сейчас залечивает травму, однако должен вернуться в общую группу в ближайшее время. В прошлом сезоне кипер провел за Динамо 4 матча, в которых пропустил 6 голов.
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