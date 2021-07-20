Источник: Ювентус интересуется голкипером Динамо Нещеретом

Ювентус заинтересовался 19-летним голкипером Динамо Русланом Нещеретом, сообщал журналист ТаТоТаке Андрей Сенькив.

По информации источника, данный интерес пока что проявляется на уровне разговоров агентов.

Также сообщается, что в данном возможном трансфере много подводных камней. Юве готов заплатить за игрока не более 3 млн евро, что врядл и устроит руководство Динамо.

Также многое будет зависеть от возможного ухода Георгий Бущана, интерес к которому после Евро-2020 приписывали ряду клубов.

Напомним, что Нещерет сейчас залечивает травму, однако должен вернуться в общую группу в ближайшее время. В прошлом сезоне кипер провел за Динамо 4 матча, в которых пропустил 6 голов.