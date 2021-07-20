  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Ювентус интересуется голкипером Динамо Нещеретом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Ювентус интересуется голкипером Динамо Нещеретом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что разговоры на уровне агентов

Источник: Ювентус интересуется голкипером Динамо Нещеретом

Новина українською

Ювентус заинтересовался 19-летним голкипером Динамо Русланом Нещеретом, сообщал журналист ТаТоТаке Андрей Сенькив.

По информации источника, данный интерес пока что проявляется на уровне разговоров агентов.

Также сообщается, что в данном возможном трансфере много подводных камней. Юве готов заплатить за игрока не более 3 млн евро, что врядл и устроит руководство Динамо.

Также многое будет зависеть от возможного ухода Георгий Бущана, интерес к которому после Евро-2020 приписывали ряду клубов.

Напомним, что Нещерет сейчас залечивает травму, однако должен вернуться в общую группу в ближайшее время. В прошлом сезоне кипер провел за Динамо 4 матча, в которых пропустил 6 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) ТаТоТаке Руслан Нещерет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2021 в 22:57
Сенькив с пацанами в пивнухе придумали прикол и пошёл срач на ФБ.
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.07.2021 в 22:47
Все топ клубы разрывают динамовцев! Это и так все знают! Вон недавно почти забрали Супрягу))))
Ответить
+1
-2
avatar
anonimus (Київ)
20.07.2021 в 23:03
Курка яка називає себе Kolibri - ні в Києві, ні в Новій Англії, нікому накуй не потрібна шмарка-дешевка
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
20.07.2021 в 22:41
ну=ну. Про Луніна, коли з.явилися чутки пов.язані з переходом в Реал. Теж всі казали "шоб поржати" :)
Ответить
+1
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.07.2021 в 22:13
Чисто шоб поржати :)
Ответить
+2
-1
avatar
anonimus (Київ)
20.07.2021 в 23:00
kotіgorok-придурку, ти що сказати хотіло?
Ответить
0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
20.07.2021 в 22:11
Джерело цікавиться, хто у вас джерело?)))
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
20.07.2021 в 22:35
Джерело - суркисня
Ответить
+2
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
20.07.2021 в 22:03
Ответить
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.07.2021 в 22:00
1 апреля?
Ответить
+3
-1
avatar
anonimus (Київ)
20.07.2021 в 23:01
З "1 апреля" по "1 апреля" вас гоблін є-є безкоштовно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...