Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гусев: Все идет по давно намеченному плану
Ассистент Луческу - о матче с Атлетиком и нагрузках на сборах
Фото: ФК Динамо Киев
Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев прокомментировал
- Насколько на подготовку ребят влияет разница в классе соперников между условными "Эвианом" и "Атлетиком"?
- Мы готовимся к матчам одинаково. Вчера было полуторачасовое тренировочное занятие. Целенаправленно к соперникам на сборах команда не готовится, мы ведем подготовку уже к сезону. Все идет по плану, команда играет под нагрузками. Серьезный уровень соперников – это плюс, ведь ребята смогли на их фоне увидеть, куда им еще можно расти и стремиться.
- Игроки выходили из раздевалки расстроенными. Даже в товарищеских играх проигрывать неприятно?
- Конечно. Мы до этого прошли сезон и играли на сборах практически без поражений. Как говорит главный тренер, на сборах можно не всегда выигрывать, но главное – не проигрывать. Поэтому у команды, которая привыкла всегда побеждать, отрицательный результат вызывает такую реакцию.
- Наверное, впервые у "Динамо" столько переездов на тренировочных сборах. Можете объяснить для болельщиков такой график подготовки?
- Так было распланировано. Что касается матча с "Атлетиком", то они жили в Цюрихе, а мы – в Женеве. Необходимо было искать компромисс. К тому же "Сьону" нужно было ехать, потому что мы были в первую очередь заинтересованы в проведении игры.
- Чем шестидневный сбор в Австрии будет отличаться от двух предыдущих?
- Команда будет так же готовиться, проводить двухразовые тренировки. Нам предстоит подготовка не к "Униону" и "Вильярреалу", а к старту чемпионата и осенним выступлениям в Лиге чемпионов. Как вы видели, ребята сыграли сегодня по тайму, и после игры дорабатывали еще 15 минут. Все идет по давно намеченному плану.
Популярное сейчас
- Официально: Винисиус Тобиас перейдет в Шахтер в феврале 2022 года
- Динамо - Атлетик: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Известна причина, по которой Рамирес выбрал Динамо, а не Рубин
- Ультрас Черноморца грозят клубу срывом домашних матчей, если одесситы не отойдут от динамовского вектора комплектации
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Новости по теме
- 11:02 Украинские Гусев: Луческу для молодежи повторяет все, что делал, когда только пришел в Динамо
- 01:22 Украинские Гусев: Все знают, что Ярмоленко будет так делать, но мало кто может этому противостоять
- 20:50 Украинские Гусев: К возвращению Луческу команда должна быть готова хотя бы процентов на 70