Гусев: Все идет по давно намеченному плану

Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев прокомментировал контрольную встречу с "Атлетиком" (0:1) , а также рассказал о предстоящем заключительном мини-сборе в Австрии.

- Насколько на подготовку ребят влияет разница в классе соперников между условными "Эвианом" и "Атлетиком"?

- Мы готовимся к матчам одинаково. Вчера было полуторачасовое тренировочное занятие. Целенаправленно к соперникам на сборах команда не готовится, мы ведем подготовку уже к сезону. Все идет по плану, команда играет под нагрузками. Серьезный уровень соперников – это плюс, ведь ребята смогли на их фоне увидеть, куда им еще можно расти и стремиться.

- Игроки выходили из раздевалки расстроенными. Даже в товарищеских играх проигрывать неприятно?

- Конечно. Мы до этого прошли сезон и играли на сборах практически без поражений. Как говорит главный тренер, на сборах можно не всегда выигрывать, но главное – не проигрывать. Поэтому у команды, которая привыкла всегда побеждать, отрицательный результат вызывает такую реакцию.

- Наверное, впервые у "Динамо" столько переездов на тренировочных сборах. Можете объяснить для болельщиков такой график подготовки?

- Так было распланировано. Что касается матча с "Атлетиком", то они жили в Цюрихе, а мы – в Женеве. Необходимо было искать компромисс. К тому же "Сьону" нужно было ехать, потому что мы были в первую очередь заинтересованы в проведении игры.

- Чем шестидневный сбор в Австрии будет отличаться от двух предыдущих?

- Команда будет так же готовиться, проводить двухразовые тренировки. Нам предстоит подготовка не к "Униону" и "Вильярреалу", а к старту чемпионата и осенним выступлениям в Лиге чемпионов. Как вы видели, ребята сыграли сегодня по тайму, и после игры дорабатывали еще 15 минут. Все идет по давно намеченному плану.