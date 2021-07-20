Де Дзерби: У Шахтера уже есть хорошая организация и особенно идея игры

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Оболонью" (5:0) в заключительном спарринге межсезонья.

– Роберто, это последняя проверка сил перед стартом сезона. Насколько сегодняшний футбол соответствует тому, который вы хотите видеть?

– Это последняя репетиция, а значит, очень важный тест для нас. И замечательно, что парни выполняли все так, как мы того требовали. На поле тестировали разнообразные игровые ситуации, отрабатывавшиеся на тренировках.

– Можете выделить те ключевые моменты спарринга, что вам особенно понравились?

– Многие моменты понравились, но были и такие, к которым мы должны будем вернуться на тренировках, чтобы снова оттачивать их. Вместе с тем, думаю, у команды уже есть хорошая организация и особенно идея игры.

– Два тайма "Шахтер" провел разными составами. Можно сказать, что вы уже определились с основным на сезон?

– Абсолютно нет. У нас в обойме 23–24 очень сильных футболиста, все они могут и будут играть, ведь только 11 человек не смогут провести без замен 30 матчей сезона. Такие игроки, как Тете, Педриньо, конечно, основные, но это же касается и Маркоса Антонио, Майкона, Степаненко, Конопли – мы видим, как он улучшил свой уровень. Дентиньо, Судаков, Мудрик, Витао, Марлон, Матвиенко – тоже ключевые. Так что играть будут все.

– Мы увидели достаточно хорошее взаимодействие с летними новичками, Педриньо и Траоре даже забили голы. Как вам это удалось за столь короткий период?

– "Шахтер" должен уметь играть как с мячом, так и без него. С мячом легче, потому что у нас собраны очень сильные футболисты, но мы должны стать еще более голодными, чтобы играть с мячом.

– В первом тайме забили сразу четыре гола. Это говорит о силе "Шахтера" или слабости "Оболони"?

– Скажу о своем коллективе. "Шахтер" считаю сильной командой, которая может забивать любому сопернику.

– Уже через две недели вашу команду ждет старт в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов – она готова к двум матчам в неделю?

– Готова, но еще не на сто процентов. Как и все остальные клубы в Европе на старте сезона.

– Что скажете о будущем сопернике в еврокубках – бельгийском "Генке"?

– Если мы хотим играть в группе Лиги чемпионов, должны быть готовы противостоять хорошим, сильным командам. "Генк" из таких, и нам будет крайне тяжело. Но "Шахтер" тоже силен, и, думаю, "Генку" будет еще сложнее.