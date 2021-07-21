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С Алибековым, Имерековым и Булецей. Опубликована заявка Зари на первую часть сезона УПЛ
Футболисты также получили свои игровые номера
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" подала заявку на первую часть сезона 2021/22. Соответствующие изменения уже внесены на сайте УПЛ.
За команду Виктора Скрипника заявлены все новички: защитники Максим Имереков (32 номер), Ахмед Алибеков (19 номер) и Игорь Снурницын (74 номер), полузащитники Сергей Булеца (23 номер) и Кристиан (68 номер), а также нападающий Гильерме.
Также заявлены пять футболистов из юношеского состава луганской команды.
Отмечается, что изменился номер у Максима Казакова. Ранее игрок был задействован под 48 номером. Теперь у Максима на футболке будет 20-й номер. Даниил Алефиренко взял себе 91 номер вместо 43-го.
Всего по списку А заявлены 20 футболистов, а по списку Б заявлены 23 футболиста.
Список А: Ловро Цвек, Агрон Руфати, Жуниньо, Владислав Кочергин, Максим Лунёв, Шахаб Захедитабар, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Владислав Емец, Ахмед Алибеков, Максим Казаков, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Артём Громов, Егор Назарина, Никита Шевченко, Максим Имереков, Денис Фаворов, Кристиан.
Список Б: Даниил Алефиренко, Назар Байрук, Даниил Басовский, Денис Вирич, Гильерме, Аллахъяр Сайядманеш, Артём Долбнев, Юрий Дудник, Александр Евтушенко, Антон Жилкин, Илья Ильченко, Ярослав Кисиль, Артём Легостаев, Дмитрий Мацапура, Даниил Мельник, Денис Нагнойный, Рэймонд Овусу, Александр Сапутин, Максим Смиян, Игорь Снурницын, Богдан Токарь, Данил Тузенко, Максим Хлань.
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