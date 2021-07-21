Гельзин: Из Дома футбола чиновников болельщики скоро вынесут в урнах для люстрации

Бывший президент донецкого "Олимпика", и это уже свершившейся факт, Владислав Гельзин рассказал о своей дисквалификации, о текущих делах в украинском футболе и о планах на будущее

- Контрольно-дисциплинарный комитет дал вам пяти годичную дисквалификацию. Вы уже подали апелляцию в Апелляционный комитет?

- Пока нет, так как не получил полного текста решения КДК. Как только все получим, изучим и подадим апелляцию.

- Получается КДК, нарушает все нормы закона. Они должны предоставить решение в течение 10 дней, а прошло уже больше месяца.

- Да, так и есть. Обещали прислать до конца июня, а сегодня уже 20 июля (разговор состоялся вчера, - примечание). Видимо, закон им не писан.

- Вы говорили если вас дисквалифицируют, то организуете пресс-коференцию, где люди расскажут о беспределе в украинском судействе, и все что творится в нашем футболе.

- Еще есть время. Давайте пройдем все этапы, подадим апелляцию, и все услышите. Если сказать заранее, то сделаю себе хуже. Потому что мы имеем такую федерацию, которая не терпит критики, и она впаяет мне по полному беспределу, и тогда никакой апелляции в мою пользу не будет. Я сегодня заложник ситуации. Буду говорить, а пока окончательного решения никто не видел, ибо в КДК все ручные.

- Вы абсолютно правильно подняли тему судейского произвола. Но беда, что многие клубы не выступают единым фронтом, думая, что это их не коснется. И все это покрывает итальянский "специалист".

- Многие кто страдает, "спокойно спят", поэтому такое происходит. Каждый из руководителей готов рассказать, но не готовы сделать это публично, потому что наступят себе на одно место. У них есть мой пример, что будет с каждым, если сделают попытку к лучшему. Но ничего страшного. Раз кому-то хочется быть в такой ситуации, это его личное дело. Я не осуждаю никого из президентов, руководителей. Лично я свободный человек, и не буду действовать по чей-то указке. Это выбор каждого.

- К вашим словам. Некоторые президенты "громогласно" жалуются, как вы говорите на диктатуру в арбитраже, но дальше слов дело не идет. Хороший пример. После матча "Олимпик" - "Заря" президент Евгений Геллер был очень зол по поводу действий арбитра и звонил президенту УАФ Павелко. И вот что он сказал: "Андрюша, нужно что-то делать, мы же играем в футбол не только ради себя, мы же демонстрируем футбол, который хотим показать в Европе. Когда футболисты выходят и боятся судью, они потом в Европе не показывают никаких результатов". На вопрос как отреагировал Павелко на звонок, Геллер ответил: "Сказал, что будет разбираться. Но, исходя из итогов, не разобрался". А кто будет разбираться, если весь этот беспредел "крышует" и Павелко и Лучано.

И еще! Странно видеть, когда итальянский "специалист" оскорбляет президентов, футболистов, тренеров, посылает им Fuck и нет никакой жесткой реакции, а в знак благодарности все соглашаются оставить этого проходимца еще на год.

- У каждого свое восприятие. Кому-то это неприятно слышать, кто-то проглатывает оскорбления. Я не могу этого видеть и слышать, поэтому и выступаю. Не позволю, когда меня оскорбляют. Что касается других, то это их выбор, и если их устраивает, что такая грязь выливается на их головы, то пусть молчат дальше!

- Вы создали и прошли историю с "Олимпиком". Хотел уточнить. Вы будете каким-то образом причастны к новому клубу?

- Нет. Этот "Олимпик" будет без меня и тех людей, которые спонсировали клуб в последнее время. Будет новый президент, новые акционеры, а в скором времени и другое название клуба. Что касается меня, то я не поставил окончательную точку в футболе. Не раз говорил, люблю футбол не из-за политики, и не из-за выгоды, а просто как футбол. Я в него много вложил свою душу, рад что в украинском футболе появился хороший клуб, внесший в историю свою частицу. Мне приятно там, где я родился и смог помочь молодым талантам заиграть на приличном уровне. Многие прошли через Премьер-лигу, некоторые почувствовали вкус еврокубков. Поэтому, все было не зря! Я вернусь в то место, где не будет бардака, где нас ждут, и будут совпадать наши интересы в развитии футбола с теми, кто этого искренне желает.

- Но трудно будет возвратиться, если этот бардак творится в украинском футболе, и останутся те же рулевые. Как хорошо сказал президент "Руха" Григорий Козловский: "Мы поддерживаем все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе, и Его Величества "Царя всея футбола". Мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу". Значит вы уже не одни в борьбе за правду.

- Мое мнение, что этот беспредел не будет длиться долго. Все равно пузырь лопнет! И заговорят те люди, которые искренне любят футбол и вкладывают свои деньги. А те, кто сидит в Доме футбола и зарабатывает на нем разными способами, в том числе коррупционными схемами, должны сгинуть. Это скоро закончится. Или они сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации.

- Но тот же Павелко не собирается уходить, он присосался к своему креслу. Странно было слышать, когда УПЛ сладострастно объявила, что на общем собрании все клубы единогласно поддержали его кандидатуру на следующих выборах. Кто обманывает? Тот же Козловский сказал, что "Рух" единственный клуб, кто не поддержал Павелко. Интересно, а "Олимпик" поддержал "Царя всея футбола"?

- На то совещание пришли новые люди "Олимпика", и жаль, что это были не мы. На данный момент я вне футбола. На счет других руководителей, я слышал разное. "Рух" не был на том собрании, поэтому, наверное, считается, что не поддержали. Придет время выборов, может, увидим другую картину. Время покажет. В чем проблема нынешней федерации. Она не поддерживает людей, вкладывающих в футбол, а ставит палки в колеса, и подножки. Вместо поддержки, все да наоборот, создаются проблемы. Вот в чем беда! Чем отличаются президенты клубов и инвесторы от руководителей УАФ? А тем, что мы инвестируем из своего кармана, вкладываем душу и сердце, а там люди похабно зарабатывают, они просто потребители, обогащаются за счет людей, которые любят футбол.

- Но вас хоть в одном вопросе услышали, когда вы для честного судейства предлагали арбитрам увеличить гонорар.

- Значит, не зря вел этот диалог и поднимал судейскую проблему. Необходимо не только повышать выплату, но должен быть баланс в поощрении и наказании. Остудил хорошо, получай дополнительные бонусы, а если один и тот же арбитр постоянно работает с ошибками, то должно следовать наказание. А главное не хватает публичности работы Комитета арбитров, все закрыто на замок. Люди закрываются там, где есть коррупция.