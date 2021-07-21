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Швейцарский клуб хочет арендовать хавбека Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

С дальнейшей опцией выкупа игрока

Швейцарский клуб хочет арендовать хавбека Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано может провести следующий сезон в швейцарском "Сьоне".

Речь идет об аренде на год с правом выкупа, сообщает журналист Андре Эрнан в своем Twitter. Отмечается, что в услугах Сиприано также заинтересована бразильская "Баия".

Маркиньос - воспитанник "Сан-Паулу". В донецкий "Шахтер" 22-летний бразилец перешел летом 2018 года. За это время футболист сыграл 26 матчей, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

В донецком клубе Сиприано играет на позиции вингера и левого защитника. В минувшем сезоне у бразильца было мало игровой практики.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сьон Баия Маркиньос Сиприано
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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
21.07.2021 в 11:27
Может и сдадут в аренду но без права выкупа
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