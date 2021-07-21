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Швейцарский клуб хочет арендовать хавбека Шахтера
С дальнейшей опцией выкупа игрока
shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано может провести следующий сезон в швейцарском "Сьоне".
Речь идет об аренде на год с правом выкупа, сообщает журналист Андре Эрнан в своем Twitter. Отмечается, что в услугах Сиприано также заинтересована бразильская "Баия".
Маркиньос - воспитанник "Сан-Паулу". В донецкий "Шахтер" 22-летний бразилец перешел летом 2018 года. За это время футболист сыграл 26 матчей, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.
В донецком клубе Сиприано играет на позиции вингера и левого защитника. В минувшем сезоне у бразильца было мало игровой практики.
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