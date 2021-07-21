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Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Динамо - источник
Венесуэлец в ближайшее время станет игроком киевского клуба
Фото: dac1904.sk
Нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес, который в ближайшее время станет игроком "Динамо", успешно прошёл медосмотр в Киеве. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.
Напомним, ранее Рамирес мог перейти в казанский "Рубин", но трансфер венесуэльца сорвался из-за проблем при медосмотре. Также журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас заявлял, что игрок не перешел в российскую команду из-за отказа отдавать половину зарплаты казанскому клубу.
Также СМИ информировали об интересе к 22-летнему футболисту со стороны донецкого "Шахтера".
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