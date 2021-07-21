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Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Динамо - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Венесуэлец в ближайшее время станет игроком киевского клуба

Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Динамо - источник

Фото: dac1904.sk

Новина українською

Нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес, который в ближайшее время станет игроком "Динамо", успешно прошёл медосмотр в Киеве. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

Напомним, ранее Рамирес мог перейти в казанский "Рубин", но трансфер венесуэльца сорвался из-за проблем при медосмотре. Также журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас заявлял, что игрок не перешел в российскую команду из-за отказа отдавать половину зарплаты казанскому клубу.

Также СМИ информировали об интересе к 22-летнему футболисту со стороны донецкого "Шахтера".

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В статье: Динамо (Киев) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
21.07.2021 в 13:17
Ну вот и хорошо! Посмотрим, что это за «птица! "Это же товарищ Сухов! - Сейчас посмотрим, какой это Сухов ! - Заходи!”
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