Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков

"Динамо" достигло соглашения с одесским "Черноморцем" о переходе в клуб из Южной Пальмиры группы футболистов "бело-синих".

"Моряками" стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

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Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.

Напомним, что первый матч в сезоне 2021/22 "Черноморец" проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской "Десной".