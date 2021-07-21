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Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков
Клубы достигли соглашения о переходе футболистов
Фото: facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" достигло соглашения с одесским "Черноморцем" о переходе в клуб из Южной Пальмиры группы футболистов "бело-синих".
"Моряками" стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.
Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.
Напомним, что первый матч в сезоне 2021/22 "Черноморец" проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской "Десной".
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