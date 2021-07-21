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Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков

Премьер-лига
(4 голосов)

Клубы достигли соглашения о переходе футболистов

Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Новина українською

"Динамо" достигло соглашения с одесским "Черноморцем" о переходе в клуб из Южной Пальмиры группы футболистов "бело-синих".

"Моряками" стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

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Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.

Напомним, что первый матч в сезоне 2021/22 "Черноморец" проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской "Десной".

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Юрий Тлумак Георгий Цитаишвили Евгений Смирный Вадим Мащенко Даниил Сухоручко Владислав Кучерук Евгений Исаенко Богдан Билошевский Денис Кузык Даниил Скорко Николай Михайленко Ярослав Надольский
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(4 голосов)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (21)
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Я так думаю... (КиЇв)
21.07.2021 в 14:49
В общем, сложилась довольно сложная ситуация, когда руководство ЧО и «ультрас» сцепились в мёртвом клинче, уступать никто не будет, а дела пойдут вразнос. Искренне переживаю за судьбу Черноморца!
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0
0
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Мангол (Sumy)
21.07.2021 в 14:45
Динамо тоже захотелось иметь свой Мариуполь. А шо? Шахтеру можно, а им нельзя?
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0
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
21.07.2021 в 14:40
Тяжела судьба клубов УПЛ у берегов морей.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 14:40
Конкурс на самый смешной матч УПЛ выйграет Арендуполь - Динаморец.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
21.07.2021 в 14:39
Пускай Луческу сразу двумя командами руководит
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.07.2021 в 14:37
Где Боккасы и Квашины? Где истерики про арендовец
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+1
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
21.07.2021 в 14:28
"Южная Пальмира" - взагалі то Пальміра це місто в Сирії, тобто набагато південніше. Журікі, харе совкові кліше юзати!
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+1
-1
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K-Spirit (Киев)
21.07.2021 в 14:42
Есть еще Северная Пальмира – Санкт-Петербург.
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0
0
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Viktor Ivanjvich
21.07.2021 в 14:24
этого и следовало ожидать-после ликвидации молодёжки--М-ДА
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
21.07.2021 в 14:24
В первом матче Черноморец должен стать сладкой булочкой для Десны
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 14:25
Або навпаки
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
21.07.2021 в 14:13
Свою молодь Ю21 ігровою практикою забезпечили... Питання скільки будуть доплачувати та чи зможуть гравці грати / битись за результат і проти Динамо? Ну і одразу 12 то ЖАХ! Так не всі будуть грати в основі, але більше ТРЬОХ то вже ЗАЙВЕ! Чи АБСУРД? Тим більше ще і тренер...
Ответить
0
-1
kiwa83 (черкаси)
21.07.2021 в 14:09
Интересно сколько в Мариуполе арендованных Шахтера на этот сезон???
Ответить
+1
0
kiwa83 (черкаси)
21.07.2021 в 14:06
Динаморец!!! Две будки теперь, за справедливость))))!!!
Ответить
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2021 в 14:11
Просто ч на д...
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
21.07.2021 в 14:03
Теперь про Мариуполь можно мне заикаться...
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 14:26
Це як кажуть у Одесі, дві великі різниці
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2021 в 14:03
Интересно букмекеры будут принимать ставки на их матчи?
Ответить
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2021 в 14:00
Вот они бестолковые, хватило бы и 11 человек...
Ответить
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
21.07.2021 в 13:58
Фк Мариуполь-2
Ответить
0
-4
oleg.m.3972 (Харьков)
21.07.2021 в 14:03
ФК Динамо - 2
Ответить
+4
-1


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