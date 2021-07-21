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Стала известна дата перенесенного матча между Динамо и Минаем
Игра начнется в 19:30
Перенесенный матч 1-го тура УПЛ "Динамо" - "Минай" состоится 11 августа. Начало - в 19:30.
Отметим, что в первом туре чемпионата Украины киевский клуб должен был играть 23 июля с "Олимпиком". Но в связи с тем, что донецкий клуб снялся со следующего розыгрыша УПЛ, матч был перенесен.
Впоследствии выяснилось, что "Минай" заменит "Олимпик" в элитном дивизионе, который в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.
Матч команд U-19 "Динамо" — "Минай" также перенесли, однако пока что дата проведения поединка неизвестна.
Поэтому, "Минай" начнет чемпионат домашней игрой с "Александрией" 31 июля. "Динамо" проведет стартовый матч в УПЛ 1 августа против "Вереса".
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