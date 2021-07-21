  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стала известна дата перенесенного матча между Динамо и Минаем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна дата перенесенного матча между Динамо и Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра начнется в 19:30

Стала известна дата перенесенного матча между Динамо и Минаем

Новина українською

Перенесенный матч 1-го тура УПЛ "Динамо" - "Минай" состоится 11 августа. Начало - в 19:30.

Отметим, что в первом туре чемпионата Украины киевский клуб должен был играть 23 июля с "Олимпиком". Но в связи с тем, что донецкий клуб снялся со следующего розыгрыша УПЛ, матч был перенесен.

Впоследствии выяснилось, что "Минай" заменит "Олимпик" в элитном дивизионе, который в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

Матч команд U-19 "Динамо" — "Минай" также перенесли, однако пока что дата проведения поединка неизвестна.

Поэтому, "Минай" начнет чемпионат домашней игрой с "Александрией" 31 июля. "Динамо" проведет стартовый матч в УПЛ 1 августа против "Вереса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...