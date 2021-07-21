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Финальный этап подготовки. Динамо отправилось на мини-сбор в Австрию
У киевлян запланированы еще два спарринга
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" провело заключительную тренировку на втором подготовительном этапе в Швейцарии.
Игровые серии традиционно прошли в веселой атмосфере, а хорошее настроение способствовало плодотворной работе.
А уже в среду, 21 июля, "бело-синие" переедут в Австрию, где пройдет финальный этап подготовки к предстоящему сезону.
Напомним, подопечных Мирчи Луческу ожидают еще два контрольных матча - против немецкого "Униона" (23 июля) и испанского "Вильярреала" (26 июля).
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