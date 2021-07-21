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Финальный этап подготовки. Динамо отправилось на мини-сбор в Австрию

Премьер-лига
(1 голосов)

У киевлян запланированы еще два спарринга

Финальный этап подготовки. Динамо отправилось на мини-сбор в Австрию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" провело заключительную тренировку на втором подготовительном этапе в Швейцарии.

Игровые серии традиционно прошли в веселой атмосфере, а хорошее настроение способствовало плодотворной работе.

А уже в среду, 21 июля, "бело-синие" переедут в Австрию, где пройдет финальный этап подготовки к предстоящему сезону.

Напомним, подопечных Мирчи Луческу ожидают еще два контрольных матча - против немецкого "Униона" (23 июля) и испанского "Вильярреала" (26 июля).

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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tabo299
21.07.2021 в 16:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 16:07
Удачі!
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