Финальный этап подготовки. Динамо отправилось на мини-сбор в Австрию

"Динамо" провело заключительную тренировку на втором подготовительном этапе в Швейцарии.

Игровые серии традиционно прошли в веселой атмосфере, а хорошее настроение способствовало плодотворной работе.

А уже в среду, 21 июля, "бело-синие" переедут в Австрию, где пройдет финальный этап подготовки к предстоящему сезону.

Напомним, подопечных Мирчи Луческу ожидают еще два контрольных матча - против немецкого "Униона" (23 июля) и испанского "Вильярреала" (26 июля).