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Шахтер вакцинировался от COVID-19 - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкий клуб принял дополнительные меры для защиты своих игроков

Шахтер вакцинировался от COVID-19 - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

21 июля состоялся первый этап вакцинации "Шахтера" от COVID-19.

Футболисты и персонал команды были вакцинированы на территории компании "Метинвест", которая организовала процесс и предоставила такую возможность.

Группа "Метинвест" по договоренности с МОЗ проводит вакцинацию своих сотрудников, а также дружественных структур и компаний.

"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса.

Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют Федерация, УЕФА, так как мы – спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях", – сказал Пятов.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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СТОП крот (Киев)
21.07.2021 в 16:45
Знаем как они вакцинируются мелдониями разными.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
21.07.2021 в 16:21
Щось довго вони не вакцинувалися. Та і це ж виходить, що перший раз. Має бути повторний. УАФ мала би зобов'язати всіх учасників змагань в міжсезоння провакцинуватися.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 16:06
Впевнений, що це спутнікВ, після якого коцапи масово хворіють.
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+3
-3
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Tolyn77 (Донецк )
21.07.2021 в 16:31
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+1
0
Ulrih84 (M-G)
21.07.2021 в 15:41
Пресслужба працює. Якщо порахувати скільки заяв вже було, то гравці вже пішли на третє коло вакцінації. Ну і нехай, останній, контрольний буде Спутнік V.
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+3
-3
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Tolyn77 (Донецк )
21.07.2021 в 16:31
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0
-1


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