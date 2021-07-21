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Шахтер вакцинировался от COVID-19 - ФОТО
Донецкий клуб принял дополнительные меры для защиты своих игроков
Фото: ФК Шахтер Донецк
21 июля состоялся первый этап вакцинации "Шахтера" от COVID-19.
Футболисты и персонал команды были вакцинированы на территории компании "Метинвест", которая организовала процесс и предоставила такую возможность.
Группа "Метинвест" по договоренности с МОЗ проводит вакцинацию своих сотрудников, а также дружественных структур и компаний.
"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса.
Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют Федерация, УЕФА, так как мы – спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях", – сказал Пятов.
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