Шахтер вакцинировался от COVID-19 - ФОТО

21 июля состоялся первый этап вакцинации "Шахтера" от COVID-19.

Футболисты и персонал команды были вакцинированы на территории компании "Метинвест", которая организовала процесс и предоставила такую возможность.

Группа "Метинвест" по договоренности с МОЗ проводит вакцинацию своих сотрудников, а также дружественных структур и компаний.

"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса.

Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют Федерация, УЕФА, так как мы – спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях", – сказал Пятов.