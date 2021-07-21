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Экс-хавбек Колоса стал игроком Руха

Премьер-лига
(2 голосов)

В новой команде Павел будет играть под 11-м номером

Экс-хавбек Колоса стал игроком Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Атакующий полузащитник Павел Ориховский подписал контракт с "Рухом", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано на 2 года. Цвета "желто-черных" Ориховский будет защищать под 11-ым номером.

Павел - воспитанник академии киевского "Динамо", выступал за столичный клуб, одесский "Черноморец", киевский "Арсенал", а летом 2019-го перешел в "Колос".

За два сезона Ориховский провел за команду из Ковалевки 46 матчей – забил 9 мячей и 5 раз ассистировал своим партнерам.

Также полузащитник защищал цвета юношеских и молодежной сборных Украины.

Экс-хавбек Колоса стал игроком Руха - изображение 1
Фото: ФК Рух

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В статье: Рух (Львов) Павел Ореховский
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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wws (Львів)
21.07.2021 в 16:46
Цей хлопець міцний горішок, підсилення очевидне
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