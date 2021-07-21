Экс-хавбек Колоса стал игроком Руха

Атакующий полузащитник Павел Ориховский подписал контракт с "Рухом", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано на 2 года. Цвета "желто-черных" Ориховский будет защищать под 11-ым номером.

Павел - воспитанник академии киевского "Динамо", выступал за столичный клуб, одесский "Черноморец", киевский "Арсенал", а летом 2019-го перешел в "Колос".

За два сезона Ориховский провел за команду из Ковалевки 46 матчей – забил 9 мячей и 5 раз ассистировал своим партнерам.

Также полузащитник защищал цвета юношеских и молодежной сборных Украины.

Фото: ФК Рух