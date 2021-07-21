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Экс-хавбек Колоса стал игроком Руха
В новой команде Павел будет играть под 11-м номером
Фото: ФК Рух
Атакующий полузащитник Павел Ориховский подписал контракт с "Рухом", сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано на 2 года. Цвета "желто-черных" Ориховский будет защищать под 11-ым номером.
Павел - воспитанник академии киевского "Динамо", выступал за столичный клуб, одесский "Черноморец", киевский "Арсенал", а летом 2019-го перешел в "Колос".
За два сезона Ориховский провел за команду из Ковалевки 46 матчей – забил 9 мячей и 5 раз ассистировал своим партнерам.
Также полузащитник защищал цвета юношеских и молодежной сборных Украины.
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