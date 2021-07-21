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Александрия усилилась защитником из Мали

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Боурама Фомба стал горожанином

Александрия усилилась защитником из Мали

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" подписала контракт с малийским легионером, защитником Боурама Фомба.

Соглашение рассчитано на два года.

22-летний Фомба ранее выступал в Румынии и Мали. Преимущественно действует в центре обороны.

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В статье: ФК Александрия Боурама Фомба
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
21.07.2021 в 18:45
Что-то алексов потянуло на легионеров в этом сезоне) Не уж то отсутсвие Шарана так влияет))
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 18:34
Шева, негайно заграти за збірну
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Джин Тоник (R)
21.07.2021 в 18:12
Классс!Верю что толковый игрок.Олени хорошо укрепились.Этот парень,Итальянец,Цуриков,Кожушко должны биться за середину 7-10
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Dimka26 (Чернигов)
21.07.2021 в 18:48
Может и за еврокубки. Ковалец есть, Третьяков тоже, Мирошниченко, Бабогло. Нормальный состав.
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Джин Тоник (R)
21.07.2021 в 19:04
В ЕК еще рано.Пускай сезон отыграют,там будет видно.
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