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Александрия усилилась защитником из Мали
Боурама Фомба стал горожанином
fco.com.ua
"Александрия" подписала контракт с малийским легионером, защитником Боурама Фомба.
Соглашение рассчитано на два года.
22-летний Фомба ранее выступал в Румынии и Мали. Преимущественно действует в центре обороны.
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Источник:ФК Александрия
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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
21.07.2021 в 18:45
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Джин Тоник (R)
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Dimka26 (Чернигов)
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Джин Тоник (R)
21.07.2021 в 19:04
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