Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ
Верите в одесситов в новом сезоне?
Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен
Одесский футбол снова будет представлен в элитном дивизионе! После перерыва возвращается в число сильнейших клубов страны "Черноморец". Чем жили "моряки" в Первой лиге? Как сейчас обстоят дела в клубе? И почему болельщики злы на свое руководство? На большинство вопросов мы попытались ответить в новом сюжете канала UA-Футбол.
Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Еще одни Карпаты могут прекратить свое существование
- Конопля, Мудрик и трио новичков. Заявка Шахтера на сезон 2021/22
- Роналдиньо устроил шоу, но сливочные все равно взяли верх. Легенды Барсы проиграли легендам Реала
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо и Шахтёр запланировали на сегодня спарринги
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Новости по теме
- 17:19 Украинские Верес и Металлист 1925 вошли в пул телеканалов Футбол
- 22:35 Украинские Ультрас Черноморца грозят клубу срывом домашних матчей, если одесситы не отойдут от динамовского вектора комплектации
- 16:48 Зарубежные Шок для Лацио, валюта в чемодане и подвиг мороженщика. Как Черноморец дебютировал в Европе
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 19:28
Ответить
0
0
AntinBandera (Leopolis)
21.07.2021 в 18:30
Ответить
+4
0
best climate (Одесса)
21.07.2021 в 18:29
Ответить
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
21.07.2021 в 18:53
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...