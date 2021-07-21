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12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Верите в одесситов в новом сезоне?

12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ

Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Одесский футбол снова будет представлен в элитном дивизионе! После перерыва возвращается в число сильнейших клубов страны "Черноморец". Чем жили "моряки" в Первой лиге? Как сейчас обстоят дела в клубе? И почему болельщики злы на свое руководство? На большинство вопросов мы попытались ответить в новом сюжете канала UA-Футбол.

Читайте такжеВерес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел

Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Черноморец (Одесса) канал UA-Футбол
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 19:28
С Динамовским хомутом на шее.
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0
0
AntinBandera (Leopolis)
21.07.2021 в 18:30
Дорога редакціє, ви за останні дні десятки разів написали, що Чорноморець - "новачок" УПЛ. А тут він уже "повертається". Продовжуйте і надалі нормально писати, бо блін "новачок" - це неймовірно тупо.
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+4
0
best climate (Одесса)
21.07.2021 в 18:29
Черноморец - Динамо Киев какая реакция букмекеров
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+1
-1
Alex-696 (Немирів)
21.07.2021 в 18:53
Навіть якби і без орендованих гравців Динамо, чи були б у вас якісь сумніви щодо результату?
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+1
-2


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