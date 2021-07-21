12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ

Одесский футбол снова будет представлен в элитном дивизионе! После перерыва возвращается в число сильнейших клубов страны "Черноморец". Чем жили "моряки" в Первой лиге? Как сейчас обстоят дела в клубе? И почему болельщики злы на свое руководство? На большинство вопросов мы попытались ответить в новом сюжете канала UA-Футбол.

Автор сценария - Георгий Грошев

Режиссер - Александр Рыженко