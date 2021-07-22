Акценты. Черноморец: пляска на костях

Начну с того, что убежден: высказываться на тему происходящего сейчас в футбольной Одессе имеют право только сами одесситы – те, кто знает и понимает его суть изнутри и, что называется, у кого душа болит за "Черноморец". Кого считать одесситом? Разумеется, того, кто родился в этом городе. Или хотя бы начал свое знакомство с футболом с посещения стадиона в парке Шевченко.

Автор этим критериям соответствует. И даже более того: его угораздило символично родиться в Одессе именно той осенью, когда "Черноморец" впервые добился права выступать в элитном дивизионе страны. И, признаюсь, теперь иногда кажется, что и уйду я из жизни в роковой для команды момент. Если так, то ждать уже недолго. А может, уже и зажился я на этом свете.

Впервые увидел "Черноморец" вживую в матче открытия сезона 1977 года (тогда это еще был апрель). А уже четыре месяца спустя, по телевизору, стал свидетелем исторического позора в Киеве. 0:8 – никогда больше ни до, ни после одесская команда с этим названием не проигрывала так крупно. Уже одного этого достаточно для того, чтобы в Одессе возненавидели "Динамо".

Если верить недавно ушедшему из жизни Матвею Черкасскому, входившему тогда в тренерский штаб "Черноморца", у такого фиаско были свои специфические причины. И подобное унижение в клубе восприняли, как вероломное нападение без объявления войны после "подписания" договора о сотрудничестве. К слову, на выгодных для Киева условиях.

Но не будем трепать всуе имя человека, немало сделавшего для футбольной Одессы. Не для того начат разговор, чтобы перевести его в плоскость бесконечных препирательств с фанатами "Динамо". Были или не были эти мутки с выездной моделью по-украински, заставляли или упрашивали лучших игроков переезжать в столицу, или они за это дякували, аж підскакували…

Достаточно уже одних этих цифр на финальном табло: нашего нуля и их восьмерки. После чего Рубикон был перейден, и обратной дороги не было. Ярость благородная вскипела, как волна, и пошла война народная, священная для болельщиков "Черноморца" война. Двадцатилетняя война, которую предпочитают не замечать в Киеве. Мелковато, мол, для уровня великих.

Как сказать, ребята. Ведь за эти 20 лет, с 1978 по 1997 годы, почти в половине личных встреч "Динамо" не могло одолеть "Черноморец", а десять раз и вовсе ему уступало. В том числе, четырежды – в Киеве. Нужно понимать, что одесситы за все это время побывали в призерах лишь несколько раз (да и то уже в Украине), тогда как киевляне десять раз становились чемпионами.

Проведя в свое время специальные подсчеты, я выяснил, что именно в обозреваемый период "Черноморец" был одним из самых неудобных соперников для "Динамо" - наряду с московскими командами. И, пожалуй, самым неудобным в Украине. Уж попили кровушки столичной – хоть поверьте, хоть проверьте. На войне как на войне.

И сразу, дабы пресечь попытки перевести стрелки – дескать, у Киева очки отбирали, а его конкурентам "сливали" ("Не там очки берете!" - как-то в сердцах бросил тому же Черкасскому Лобановский). Так вот, в тот же самый период (до 1992 года, естественно) у "Спартака" Одесса отобрала очков еще больше, чем у "Динамо". Таким был "Черноморец", за который я болел.

Но так уж совпало, что, когда автор достиг классического "возраста Христа", тот настоящий "Черноморец" прекратил свое существование. Мне "повезло" начать свою работу на городском спортивном ТВ именно тогда, когда фактически подходила к концу эра большого футбола в Одессе. Отчасти по долгу службы, отчасти по инерции я все еще продолжал болеть за команду.

Тем, кто болеет за имя и за цвета, меня никогда не понять. Но тогда еще я и сам не понимал, что мой "Черноморец" тихо скончался, а ему на смену пришел формальный носитель этого гордого имени. То, что началось летом 1998-го и продолжается поныне – это уже история чего угодно, только не дерзкой, веселой и самобытной команды из Одессы.

Несколько лет назад название этому пришло само собой из народа: Эра Климакса. Точнее не скажешь. Угасание функции половой системы – четкая ассоциация с тем, что происходило с клубом Леонида Климова с конца прошлого века и продолжается поныне. Клубом, который когда-то он взял под себя на выгодных условиях, и который никогда не был его любимым детищем.

В самом лучшем случае, этот "Черноморец" для его владельца – как чемодан без ручки: нести тяжело, выбросить жалко. Ведь эта вещь еще вполне может послужить кому-то. Продать – другое дело. Только, опять же, непременно с выгодой. Вот и сидит собака на сене уже почти четверть века, а наивные фанаты клуба все мечтают о том, что кто-то его перекупит.

Под руководством Климова "Черноморец" достаточно быстро превратился в зауряднейшую команду украинского футбола, который и сам по себе, увы, не слишком блещет. То и дело, клубом занимались нефутбольные люди, а случалось, и откровенные дилетанты. Команда прозябала на положении пасынка, которому уделяется ровно столько, сколько нужно для его существования.

Все это время не было главного: любви к футболу и к команде, представляющей город. Соответственно, клуб потерял огромное количество своих приверженцев – тех, что болели не за имя и цвета, а за футбол. И я из их числа. Уже говорил на другом уровне, и повторю вновь здесь: я люблю не Одессу в футболе, а футбол в Одессе. Если вы можете иначе – ваше право.

Как водится, в народе сильна вера в доброго царя. В данном случае, самые примитивные из болельщиков команды (а они сейчас, боюсь, остались в большинстве) истинно веруют в пришествие Тренера, который волшебно преобразит "Черноморец". Не особо заморачиваясь на том, что уважающий себя тренер выбирает уважающий себя клуб. Не говоря уже об экономике.

Люди живут самообманом: наш, мол, царевич совсем не погиб еще в прошлом веке – враки все это! И вот, по законам исторического жанра, после семи тощих лет появляется Лжечерноморец: команда Семена Альтмана. Каюсь, все еще работая на ТВ, я тоже тогда поддался ее скромному обаянию. И его хватило, наверное, на добрых года полтора.

Но постепенно мы откатывались назад – в сторону серости и заурядности. И добытая в трудной, а местами и странной борьбе "бронза" положения не спасла. В известной степени, людям, которые смотрели не только на табло, но и на поле, за нее даже как-то до сих пор неловко. Тогда показалось, что наши конкуренты просто не хотели в Европу. Да и мы лучше бы туда не совались…

Дальше мы фактически продолжали скользить по наклонной, пока вновь не оказались в первой лиге. Кстати – под руководством бывших "динамовцев": тандема Ба-Бло (Баль + Блохин). Как вы понимаете, "любовь" к футбольному Киеву в Одессе от этого стала лишь крепче. Что уж тут говорить, если в свое время Буряку даже за два "серебра" многие не простили "предательства".

Лично я, к слову, уже постепенно уходил от киевских акцентов. Ибо понимал, что в эпоху Климакса это больше напоминает лай Моськи на слона. Но тем, кто был за них в ответе, не спускал. К тому времени уже писал о футболе в областной спортивной газете. Однажды накипело и, чтобы не позорить имя "Черноморца", с тех пор стал именовать ЭТО "командой "Имэксбанка".

Тогдашнего генерального директора клуба Керницкого это зацепило. Помню, как он звонил редактору и возмущался. Но воз оставался на месте. Вредный Юрич упорно гнул свою линию, пока не увидел в деле команду Романа Григорчука. Так в моем обиходе вновь появилось слово "Черноморец". Впервые за много времени я увидел в Одессе тренера, который хотел и мог.

Лжечерноморец Второй был настолько близок к оригиналу – по степени неравнодушия к игре и болельщикам – что купил даже меня. И если период работы Альтмана я окрестил "Эпохой Зомби", то начало десятых нового века – "ГРИГОРианским РОМАНтизмом". Но, увы, и он был обречен обмануть нас в своих ожиданиях. И тренер здесь был совершенно ни при чем.

Все закончилось весной 2014-го. Когда гром прогремел, и первыми побежали "крысы" именно с черноморского корабля, мало кто в Одессе и почти никто в Украине не знал о том, что события в Крыму лишь ускорили неизбежный исход "легионеров" и фактическое расформирование основы команды.

Это могло случиться еще прошлым летом, но игроков прельстили Лигой Европы. Что ж, выбыв из нее в феврале (что является еврокубковым рекордом "Черноморца"), и с учетом вышеупомянутых политических событий, футболистам были поставлены условия, ввиду которых они и поспешили покинуть Одессу.

Говорят, у Климова были для этого достаточно серьезные основания, и нельзя тут однозначно все валить на него. Возможно. Только что до этого болельщику, который уже окончательно распрощался с иллюзиями и, наконец-то, отпустил с миром мятежную душу усопшего "Черноморца"?

Последовали новые семь тощих лет. Они завершились возвращением из очередной ссылки в первую лигу, где мы должны были оказаться еще годом ранее, но произошло чудо под девизом "Вжух – и УПЛ!!!" ("Минай" в курсе). Между прочим, за двадцать лет Климакса одесситы вылетали из "вышки" чаще, чем за предыдущие тридцать три года истории "Черноморца".

Все последнее время автор принципиально наблюдал матчи команды из своего города лишь по телевизору. Да и то, лишь в силу необходимости – когда они входили в блогерские обзоры. Умерла, так умерла. За этот период можно выделить светлым пятном тренерство Олега Дулуба, но его поспешное бегство из Одессы, едва ли не любой ценой, красноречиво говорит за себя.

А знаете, что объединяет эти три временных исключения из правила эры Климакса, этих тренеров "Лжечерноморца"? Каждый из них сумел по разу выиграть у "Динамо". И, уж поверьте, для многих болельщиков "Черноморца" (увы, многих из уже немногих) одно это сделало их достойными уважения. Альтман, Григорчук и Дулуб. Как говорится, шоб вы понимали.

И вот приходит год 2021-й. Из Одессы уходит Ковалец (к слову, достаточно темная история), приходу которого в свое время здесь была посвящена статья под названием "И оно ему надо?" А команда, которой руководит без году неделя тренер, благополучно решает задачу возвращения в УПЛ. При этом интернет шумит о том, что нас тащат туда за уши, а мы как-то вяло это отрицаем.

Мы – это одесские болельщики, это не я. Не имею права судить об этом, поскольку не смотрел ни одного матча первой лиги в минувшем сезоне. А почему не смотрел, вы помните. Но стало как-то любопытно: ведь нет дыма без огня, и если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно. Другими словами: это жж-ж неспроста. Кто и почему так заботится о "Черноморце"?

Президент клуба? Не смешите автора – у него и так губа треснутая. УПЛ для Климова сейчас – это, прежде всего, резкое увеличение расходов. Так уж устроен человек, что его надежда умирает последней, и мелькнула совершенно сумасшедшая мысль: неужели же свершилось, и летом будет смена хозяина, а новому - "вышку" подавай? В придачу к аутентичному стадиону.

Щаззз! Очередные переговоры с американцами, купившими этот стадион, завершились прогнозируемо вничью: клуб для них оказался слишком дорогостоящим, в результате чего для него автоматически повысилась арендная плата. Во всяком случае, так говорят. И, к слову, поляна уже подпорчена на концерте пляшущими человечками, как их там - …натиками какими-то.

Зато совершенно официально нам сообщают о том, что команду возглавил тренер молодежки "Динамо", который захватил с собой в Одессу целую группу юных киевлян. Так вот где, оказывается, собака порылась? Если еще оставалось что-то худшее для болельщиков "Черноморца", то Климову и это удалось. "Динамо-2" в Одессе – дальше некуда. Занавес.

Конечно же, я говорю о фанатах "Черноморца". Не о тех, кому лишь бы смотреть, как пинают мяч на уровне команды мастеров в его городе. Сколько бы их сейчас ни оставалось – а, наверное, достаточно, если им удалось напугать руководство клуба так, что оно вынуждено вызывать оцепление на домашние матчи. Кстати, а где они будут играться???

Знаете, это впечатлило даже меня. Казалось бы, я давно уже похоронил и отпел настоящий "Черноморец". Но теперь такое чувство, словно бы труп выкопали и глумятся над ним. Всему есть предел. Хотя логика хозяина клуба понятна: ему важнее всего сэкономить, а его команда всегда существовала ради команды. Не для болельщиков. Не для футбола, в конце концов.

Болельщики "Мариуполя" не дадут соврать: при случае тут от меня всегда доставалось – не столько их команде, сколько самому позорному факту наличия фарм-клуба в УПЛ. А болельщиков "Динамо" просят не беспокоиться: "Говерлу" мы тоже отчетливо помним. Но одно дело – Закарпатье, с его давним пиететом к Киеву, и совсем другое – Одесса.

Без преувеличения, в Одессе сейчас творится кощунство. Кстати, почерк очень знаком – почерк Мистера. Мариупольцы лучше знают, уж не при нем ли их клуб превратился в отстойник для молодежи "Шахтера"? И да, я отчетливо помню, что поначалу там тоже были протесты фанатов, но вскоре все успокоилось. Возможно, так будет и здесь. У нас люди и не такое терпят.

Ну и было бы верхом глупости сравнивать кампанию "динамовских" ультрас против Луческу с акцией в Совиньоне. Это было бы адекватным сравнением, если бы, к примеру, в Одессу приехал Ребров, и мы с ним начали регулярно выносить "Динамо". Но, как говорил мой друг, сытый конному не пеший.

Словом, я считал нужным высказать здесь свое мнение – одного из тех, кто, возможно, отдал "Черноморцу" лучшие годы своей жизни. Как болельщик.

Естественно, когда все устаканится, мне придется писать для вас, в том числе, и об играх этой команды. Называть ее "Динамо-2" мне вряд ли кто позволит. Что ж, значит, будет просто команда из Одессы. Или команда Леонида Климова. Марать же таким образом светлое имя "Черноморца" я себе сам не позволю.

Да, и еще. Доводилось почитывать в комментариях читателей якобы из Одессы, что нелюбовь к "Динамо" тут надумана, и все такое в духе: добро пожаловать, киевляне! Помогите, мол, нам, убогим, поднять наш футбол!

Следует понимать, что эти люди могут действительно жить в Одессе, но не быть при этом настоящими одесситами. Приведу напоследок цитату из воспоминаний бывшего завсегдатая сайта фанатов "Черноморца" под говорящим ником Рупор Привоза:

"Почти все матчи "Динамо" транслировались по УТ. Киевская "Спортивна Газета" в каждом номере пела оды и гимны только одной команде. И все это действовало на неокрепшие мозги довольно многочисленной прослойки одесситов. Как правило, это были приезжие из деревень в первом-втором поколении. Ребята неглубокие, але дуже вперті".

Я не буду здесь говорить о том, как их называли фанаты "Черноморца". Но эта пятая колонна в Одессе тоже имела место быть. Поэтому не стоит удивляться. И можете считать меня одесским снобом, но, на самом деле, я одессит лишь в первом поколении. И мои родители тоже приехали из деревни. Только вот отец был равнодушен к футболу. Повезло?