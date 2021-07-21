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Днепр-1 представил новую форму на сезон. У клуба впервые появился титульный спонсор
Днепряне основательно подготовились к сезону
scdnipro1.com.ua
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Техническим спонсором клуба остается Nike.
Основная форма - синяя, с голубыми рукавами, а запасная - желтая. Вратарские свитера - зеленый, желтый и голубой.
На одном рукаве формы появилась надпись с хэштегом #ДНІПРО1, а на другом новый шеврон УПЛ. Еще одной новинкой стало размещение государственного флага Украины над номером футболистов.
Также отметим, что впервые в истории клуба появился и титульный спонсор. Им стала букмекерская контора PariMatch.
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