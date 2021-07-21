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Днепр-1 представил новую форму на сезон. У клуба впервые появился титульный спонсор

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Днепряне основательно подготовились к сезону

Днепр-1 представил новую форму на сезон. У клуба впервые появился титульный спонсор

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" представил новую форму, в которой команда проведет следующий сезон 2021/22.

Техническим спонсором клуба остается Nike.

Основная форма - синяя, с голубыми рукавами, а запасная - желтая. Вратарские свитера - зеленый, желтый и голубой.

На одном рукаве формы появилась надпись с хэштегом #ДНІПРО1, а на другом новый шеврон УПЛ. Еще одной новинкой стало размещение государственного флага Украины над номером футболистов.

Также отметим, что впервые в истории клуба появился и титульный спонсор. Им стала букмекерская контора PariMatch.

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.07.2021 в 20:57
По немного привыкли к Днепр1. Главное результат.
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Джин Тоник (R)
21.07.2021 в 20:33
Красива форма!Хорошо что большой футбол вернулся в Днепр!Ждем минимум 3-е место.
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