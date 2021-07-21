Днепр-1 представил новую форму на сезон. У клуба впервые появился титульный спонсор

" Днепр-1 " представил новую форму, в которой команда проведет следующий сезон 2021/22.

Техническим спонсором клуба остается Nike.

Основная форма - синяя, с голубыми рукавами, а запасная - желтая. Вратарские свитера - зеленый, желтый и голубой.

На одном рукаве формы появилась надпись с хэштегом #ДНІПРО1, а на другом новый шеврон УПЛ. Еще одной новинкой стало размещение государственного флага Украины над номером футболистов.

Также отметим, что впервые в истории клуба появился и титульный спонсор. Им стала букмекерская контора PariMatch.