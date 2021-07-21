  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов подписал экс-хавбека Олимпика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов подписал экс-хавбека Олимпика

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав Хамелюк перебрался в ФК Львов

Львов подписал экс-хавбека Олимпика

pfclviv.com

Новина українською

23-летний украинский хавбек Владислав Хамелюк подписал контракт с ФК "Львов".

Соглашение сторон рассчитано на два года.

Предыдущим клубом Хамелюка был "Олимпик", за который футболист сыграл 4 матча.

Ранее он также выступал в составе одесского "Черноморца".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Владислав Хамелюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...