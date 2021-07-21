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Львов подписал экс-хавбека Олимпика
Владислав Хамелюк перебрался в ФК Львов
pfclviv.com
23-летний украинский хавбек Владислав Хамелюк подписал контракт с
Соглашение сторон рассчитано на два года.
Предыдущим клубом Хамелюка был "Олимпик", за который футболист сыграл 4 матча.
Ранее он также выступал в составе одесского "Черноморца".
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Источник:ФК Львов
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