Львов подписал экс-хавбека Олимпика

23-летний украинский хавбек Владислав Хамелюк подписал контракт с ФК "Львов" .

Соглашение сторон рассчитано на два года.

Предыдущим клубом Хамелюка был "Олимпик", за который футболист сыграл 4 матча.

Ранее он также выступал в составе одесского "Черноморца".