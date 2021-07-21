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Евротур продолжается. Динамо перебазировалось из Швейцарии в Австрию
Киевляне продолжают европейский вояж
fcdynamo.kiev.ua
В среду, 21 июля, "
Ранним утром команда и персонал сдали обязательные перед переездом в Австрию экспресс-тесты на коронавирус.
В Австрии команда будет базироваться в комунне Фульпмес, расположенной в федеральной земле Тироль недалеко от Инсбрука.
Здесь в распоряжении команды Мирчи Луческу в ближайшие шесть дней будет тренировочное поле, где команда будет проводить практические занятия.
Кроме того, "Динамо" сыграет два контрольных матча. 23 июля в городе Кематен динамовцы встретятся с берлинским "Унионом", а 26 июля в Куфштайне сыграют с "Вильярреалом". После игры с испанским клубом команда вернется в Киев.
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