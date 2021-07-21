Евротур продолжается. Динамо перебазировалось из Швейцарии в Австрию

В среду, 21 июля, " Динамо " сменило страну проведения тренировочных сборов, перебравшись из Швейцарии в Австрию.

Ранним утром команда и персонал сдали обязательные перед переездом в Австрию экспресс-тесты на коронавирус.

В Австрии команда будет базироваться в комунне Фульпмес, расположенной в федеральной земле Тироль недалеко от Инсбрука.

Здесь в распоряжении команды Мирчи Луческу в ближайшие шесть дней будет тренировочное поле, где команда будет проводить практические занятия.

Кроме того, "Динамо" сыграет два контрольных матча. 23 июля в городе Кематен динамовцы встретятся с берлинским "Унионом", а 26 июля в Куфштайне сыграют с "Вильярреалом". После игры с испанским клубом команда вернется в Киев.